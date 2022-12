„Alte weiße Männer“ Sarah Connor schießt nach Gottschalk-Spruch zurück

Am Sonntag zeigte RTL den Jahresrückblick „2022! Menschen, Bilder, Emotionen“, moderiert von Ex-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg und dem Showmaster-Urgestein Thomas Gottschalk.

Die Sendung wurde zu einem Zeitpunkt produziert, in dem sich gerade verschiedene Atemwegserkrankungen in Deutschland ausbreiten. Eine davon erwischte offenbar auch die Sängerin Sarah Connor.

Connor sollte eigentlich in der RTL-Show auftreten. Doch aufgrund einer „krassen Erkältung“, wie sie sagte, musste der Auftritt abgesagt werden. Stattdessen wurde die Sängerin in der Show kurz per Telefon zugeschaltet.

„Tut mir echt leid, dass ich nicht da sein kann“, bat Connor um Entschuldigung. Moderator Gottschalk antwortete daraufhin: „Sag‘ mir jetzt, ich wäre sehr, sehr gerne gekommen“. Connor erwiderte: „Ich wäre wirklich sehr, sehr gerne gekommen, das weißt du.“

Gottschalk: „Es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt“

Thomas Gottschalk setzte das Gespräch fort und gab eine mutmaßlich lustig gemeinte Anekdote zum Besten: „Mich haben sie nämlich gleich ausgepfiffen. Ich bin reingekommen und habe gesagt ‚Es war ein scheiß Jahr, aber es gibt auch gute Nachrichten: Sarah Connor hat abgesagt. Da haben sie alle gesagt: Oh scheiße. Die haben sich alle auf dich gefreut, ich mich ja auch, aber man tut ja immer so, als wäre es einem wurscht.“

#alteweissemänner

Abschließend beteuerte Gottschalk noch einmal, dass er die Sängerin gerne dabeigehabt hätte. Connor ging in der Sendung nicht weiter auf den Spruch des Moderators ein. Im Anschluss aber kritisierte sie den Showmaster und den Sender RTL in einer Instagram-Story auf ihrem offiziellen Account. Dort heißt es:

„Ok was war das denn eben? „Es gibt gute Nachrichten: Sarah Connor kommt nicht“ Everything happens for a reason I guess….“ Darunter die Hashtags: #rtljahresrückblick #alteweissemänner… #rtlihrhabtnochvielzulernen #mussichmirnichtgefallenlassen

Mit der Bezeichnung „Alte weiße Männer“ werden vornehmlich Männer der Babyboomer-Generation und deren festgefahrene Ansichten kritisiert. Thomas Gottschalk gehört zu dieser Generation, er wurde 1950 geboren.

Zuletzt wurde der für „Wetten, dass..?“ bekannte Kult-Showmaster in den Sozialen Medien unter anderem für seine ablehnende Haltung gegenüber dem Gendern kritisiert. (Tsp)

