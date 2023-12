Andreas Voßkuhle im Gespräch „Wer die Demokratie abschaffen will, hat uns zum Gegner“

Herr Voßkuhle, Sie sind Vorsitzender des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“. Standen Erinnerungskultur und Demokratie in den vergangenen Jahrzehnten jemals stärker unter Druck als heute?

Wahrscheinlich nicht. In Europa und auch in anderen Teilen der Welt beobachten wir eine Renaissance des politischen Autoritarismus. Wir erleben vor unserer Haustür wieder einen klassischen Angriffskrieg und eine Zuspitzung des Konfliktes im Nahen Osten, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Gleichzeitig gewinnt die Erinnerungskultur dadurch an Bedeutung: Man denkt immer besonders an das Vergangene zurück, wenn es einem schlecht geht. Wenn etwas passiert, das man nicht vorhergesehen hat.