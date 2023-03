Attentäter Philipp F. Wer ist der Mann, der in Hamburg sieben Menschen tötete?

Philipp F. wollte Unternehmensberater sein, er wollte viel Geld verdienen. Er hat nach eigenen Angaben bei der Deutschen Bank, bei Tchibo und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC gearbeitet. Und er war einmal Mitglied der Zeugen Jehovas. Das ist angesichts der digitalen Spuren bekannt, die der Attentäter von Hamburg hinterlassen hat. Auf Facebook. Bei LinkedIn. Aber auch auf einer eigenen Website. Sie geben ersten Aufschluss über seine Gedankenwelt.

F. wurde am 18. September 1987 in Memmingen geboren und wuchs in einem streng katholischen Haushalt im Kempten im Allgäu auf, den er als streng religiös bezeichnet. Er machte eine Banklehre in Bayern, dann Zivildienst und später einen Master mit Schwerpunkt Finance und Controlling. Außerdem war er Fan des Liverpool FC.

Auf seiner Website preist er seine Dienste als Unternehmensberater an: ganzheitliche Beratung mit nachhaltiger Wirkung gebe es bei ihm. Zu einem Tagessatz von mindestens 250.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Dank seiner umfassenden theologischen Grundlagen, so schreibt er über seinen Beratungsansatz, sei er in der Lage, neue Impulse für Strategien zu geben, aber auch Werte zu definieren. Eine Portion Humor gehöre in die DNA seiner Marke. Mit ihm kaufe man keine Beraterzeit, sondern Erfolg.

Etwas näher an seine Weltsicht heran gelangt man unter der Rubrik „Publikationen“ : Dort bewirbt F. ein Buch, das er im letzten Jahr herausgegeben hat: „Die Wahrheit über God, Jesus Christus und Satan: Ein neuer Blick von epochaler Dimension“.

„Die letzte Antwort wird nicht auf Erden gegeben“

Im Vorwort schreibt er: „Wir müssen uns bewusst sein, dass die letzte Antwort nicht auf Erden gebeben wird.“ Das Buch beziehe sich auch auf die Bibel, heißt es weiter, in der Gott der Menschheit mitteile, dass es nicht an ihr sei, auch nur einen Schritt selbst zu bestimmen.

Er dankt seinen Eltern, dem Bruder, kündigt einen Bericht über seine „prophetischen Träume und Alpträume“ an und schreibt, er sei drei Jahre lang durch „eine persönliche Reise in die Hölle“ gegangen.

Auf Facebook hingegen schreibt er in prophetischem Tonfall: Die „First World“ werde sich in den nächsten Dekaden drastisch verändern, neues Denken und Tun um sich greifen. Eskalationen und Kriege würden zunehmen wegen der fundamental falschen Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen worden seien.

Er habe zudem ein epochales Buch geschrieben, dessen Inhalt in Stein gemeißelt sei, also nicht geändert werden könne: „Fakten und die Wahrheit sind stärker als schwache Individuen, die kaum ihre tägliche Arbeit hinkriegen.“ Sein Buch sei für Gewinner, die gelangweilt und unterfordert von ihrer gegenwärtigen Arbeit seien. Philipp F. besaß zudem eine Waffenlizenz und will drei Firmen wegen Betrugs angezeigt haben.

Zur Startseite