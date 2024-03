Auseinandersetzung mit Böhmermann Honig-Streit bringt Imker finanziell in Bedrängnis

Den sächsischen Imker Rico Heinzig bringt der laufende Rechtsstreit mit dem Satiriker Jan Böhmermann nach eigener Darstellung in finanzielle Schwierigkeiten. Mit der von Böhmermann eingelegten Berufung zum Oberlandesgericht Dresden verdoppelten sich seine Auslagen für Gerichts- und Anwaltskosten, sagte Heinzig der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). „Da man als Imkerei nur über sehr überschaubare Rücklagen verfügt, ist die Situation zunehmend angespannt“, erläuterte er.

Das Landgericht Dresden hatte Heinzig am 8. Februar in erster Instanz recht gegeben. Böhmermann wollte dem Bio-Imker aus Meißen verbieten, mit dem Konterfei und dem Namen des Satirikers für Honig zu werben. Das Gericht begründete seine Entscheidung damit, dass das satirische Vorgehen des Bienenzüchters in Reaktion auf eine Sendung des „ZDF Magazins Royale“, die Böhmermann moderiert, nicht die Persönlichkeitsrechte des Fernsehmoderators verletze. (AZ: EV 3 O 2529/23)

Die öffentliche Satire des Imkers sei im konkreten Fall berechtigt, weil sie an ein aktuelles gesellschaftliches Ereignis und Thema anknüpfe. Im „ZDF Magazin Royale“ war Heinzig und seinem Kleinunternehmen MyHoney ohne vorherige Stellungnahmemöglichkeit unseriöses „Greenwashing“ vorgeworfen worden.

Heinzig sagte der Zeitung, er sei über den Ausgang der ersten Verhandlung sehr erleichtert gewesen und habe gehofft, seine Auslagen durch Böhmermann zügig erstattet zu bekommen. „Mit der Berufung verdoppeln sich meine Auslagen, und eine Kostenerstattung rückt in weiter Ferne“, sagte er. Daher habe er eine Spendenkampagne gestartet. (epd)