Badr sitzt in Kairo im Gefängnis Wie Elena dafür kämpft, den Vater ihrer Tochter zu befreien

Als Elena und Badr einander nach über einem Jahr wiedersehen, trennen die beiden zwei hohe Metallgitter. Dazwischen liegt ein leerer Streifen, der Sicherheitsabstand. Wie Perlen auf einer Schnur stehen sie einander gegenüber: Auf der einen Seite die Gefangenen, auf der anderen ihre Besucher in diesem Gefängnis in Kairo. Lange blicken die beiden sich einfach an, lächeln.