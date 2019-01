Sie waren der erste schwarze Romeo. Macht es einen Unterschied, ob ein Romeo schwarz ist oder weiß?

Es sollte keinen machen. Aber er ist da. Ich persönlich habe keinen Rassismus erlebt, alle, die meine Karriere befördert haben, waren weiß. Aber in Kompanien mit 80 Tänzern finden Sie vielleicht zwei Schwarze. Und die sind wahrscheinlich keine Haupttänzer.

Glauben Sie, dass es Ihnen vielleicht sogar geholfen hat, schwarz zu sein?

Die Welt hat darauf gewartet. Anders sieht es bei den Frauen aus. Es gibt nur eine schwarze Primaballerina, Misty Copeland in den USA.

Ihr wurde gesagt, dass sie eine zu breite Nase und einen zu kräftigen Körper fürs Ballett hätte.

So was ist mir nie begegnet.

Das Ballett ist eines der ganz wenigen Gebiete, wo Frauen zumindest in der Vergangenheit die Hauptrolle spielten.

Früher ging es immer um die Ballerinas, die Männer waren nur dazu da, sie hochzuheben. Das hat sich mit Vaslav Nijinsky verändert, er war sehr schlank, fast androgyn, konnte springen. Die Leute kamen, um ihn zu sehen. Heute sind Männer und Frauen gleichberechtigt.

Ihre Karriere hat Ihnen viele besondere Momente beschert. In London standen Sie halb nackt in einer Umkleide und trafen eine echte Prinzessin.

Lady Di! Es war ziemlich komisch. Ich war sprachlos. Sie hat mich nach meinem Namen gefragt, und ich wusste gar nicht, wovon sie spricht, verstand kaum Englisch. Ich habe einfach nur Jaja gesagt.

In Kuba lernten Sie Fidel Castro kennen. Wie war er denn?

Groß! Sehr charismatisch. Ich hatte Angst vor der Begegnung – so viel Macht. Aber er war angenehm, ging ja gern auf die Straßen.

Wie kommt es, dass Sie gehen und zurückkommen konnten, während andere Tänzer das nicht durften und geflohen sind?

Ich hatte das Glück, dass zum Beispiel Ben Stevenson vom Houston Ballet nach Kuba kam, um mich anzuheuern. Er hatte gehört, dass ich festsaß, und gab mir einen Vertrag. Den habe ich legal abgeschlossen, ein Visum erhalten und eine Art Steuer an die Regierung bezahlt. Andere mussten sich absetzen – und dadurch haben sie mit ihrem Land gebrochen.

Ihr Vater glaubte wie viele Kubaner an die Götter der Santeria-Religion, ein Erbe der afrikanischen Sklaven. Er opferte Tiere.

Er war überzeugt, dass mein Erfolg auf seinen Opfergaben beruhte.

Woran glauben Sie?

An meine Kinder, meine Kraft, meine Überzeugungen. Ich will die Menschen gut behandeln, freundlich sein. Und an die Neugier. Ich möchte alles lernen, muss viel aufholen, was ich in meiner Kindheit verpasst habe. Mein erstes Buch las ich mit 25, „Fänger im Roggen“ von Salinger. Ich wusste, ich muss lesen, um selbst schreiben zu können. Also habe ich es Seite für Seite studiert.

Ihr ganzer Stolz ist heute ein Jaguar von 1955 ...

... ich liebe Oldtimer.

Was für Musik hören Sie beim Autofahren? Rachmaninoff? Oder immer noch „Thriller“ von Michael Jackson, wie als Kind in Kuba?

Gar keine! Es gab ja kein Radio, keine Anlage in den alten Autos. Der Jaguar war Schrott, als ich ihn gekauft habe. Das hat Jahre gedauert, ihn zu restaurieren. Und ich habe ihn authentisch gehalten, ohne Musik.

Tanzen Sie je einfach zum Vergnügen, auf Partys?

Klar!

Und dann starren alle Sie an?

Früher, ja. Aber wissen Sie, ich habe Zwillingstöchter, die zwei Jahre alt sind. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wann ich das letzte Mal in der Disko war. Dafür tanze ich mit unserer älteren Tochter, sie ist sechs und schon sehr athletisch.

Hoffen Sie, dass sie zum Ballett geht?

Nein. Wir zeigen ihr alles, sodass sie gucken kann, was ihr gefällt. Klavierspielen, Flöte. Sie rennt sehr schnell, im Judo wirft sie den Lehrer um. Und sie schafft 34 Liegestütze. Können Sie sich das vorstellen: 34! Furchterregend.

Wie viele schaffen Sie selbst?

Weniger. Ich weiß nicht, ob mir gefällt, dass sie schon so stark ist. Das Wichtigste ist doch, dass sie ein kleines Mädchen sein darf.