Beamter bei Attacke leicht verletzt : 38-Jähriger wirft aus Böllern gebastelten Sprengsatz in Osnabrücker Polizeiwache

Ein Mann soll in einer Polizeistation einen Sprengsatz wortlos hinter seinem Rücken hervorgeholt und dann in Richtung eines Beamten geworfen haben. Er wurde festgenommen und in eine Klinik gebracht.