Beraterin über die Generation Z in der Arbeitswelt „Für einen Anruf die Komfortzone verlassen? Undenkbar!“

Frau Nickel, „Generation Z floppt in der Arbeitswelt“ – so war Ihr Gastbeitrag im „Handelsblatt“ überschrieben, der im Sommer 2023 erschien. Daraufhin sollen Sie hunderte, zum Großteil zustimmende Zuschriften bekommen haben.

Das war schon brutal. Anfangs habe ich noch versucht, sie alle zu lesen und zu beantworten. Doch es waren einfach zu viele, selbst für meine Assistentin. „Endlich spricht es mal jemand aus“, „Bei uns im Unternehmen weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll“. Sogar eine Schulklasse hatte sich im Ethik-Unterricht kritisch mit dem Text beschäftigt. Natürlich wurde ich auch abgewertet, à la „Oma, halt‘ die Klappe“. Wenn man austeilt, muss man eben damit rechnen, dass ein Tritt zurückkommt.