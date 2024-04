Berliner Clanmitglied als Autor Die abgeschriebenen Passagen in Arafat Abou-Chakers Buch

Was kann schon schiefgehen, wenn Berlins bekanntestes Clanmitglied Arafat Abou-Chaker ein Buch veröffentlicht?

„Klartext“ heißt es, laut Eigenwerbung bricht der Mann, der nicht Clan-Chef genannt werden will, darin „sein Schweigen“. Das Werk kostet lediglich 42,80 Euro, kann über eine eigens eingerichtete Homepage geordert werden und habe eine „hohe Qualität“. Zu seinen Besonderheiten zählt offiziell auch: „Keinerlei Lügen!“

Ein paar Seiten sind bereits publik geworden. In ihnen berichtet Abou-Chaker unter anderem von seinen Kindheitsstationen in Berlin – inklusive ausführlicher Erläuterungen zu einzelnen Bildungsinstitutionen. So erfährt man etwa, Abou-Chaker habe die Peter-Petersen-Grundschule in Neukölln besucht.

Der Autor schreibt: „Die Grundformen des Lernens nach Peter Petersen – Arbeit, Gespräch, Spiel und Feier – strukturieren den Wochen- und den Jahresrhythmus.“ Schwerpunkte des Schulprofils seien „ökologische Erziehung, die Erziehung zur Demokratie und die Medienerziehung“.