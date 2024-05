Berufsrisiko Jochbeinbruch So ergeht es Dresdens Wahlkämpfern nach dem Ecke-Vorfall

Eigentlich haben sie sich vorgenommen, nur noch tagsüber Plakate aufzuhängen. Aber nun ist es doch wieder 21 Uhr geworden – und im Kofferraum von Marco Neumanns weißem Dacia liegen noch reichlich Pappaufsteller. Immerhin sind sie zu viert unterwegs. Neumann sagt: „Angst habe ich keine. Aber vorsichtig? Ja, das bin ich.“

Bislang ist es für die Sozialdemokraten an diesem Montagabend gut gelaufen, drei Tage nach dem schweren Angriff auf Matthias Ecke, ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahl in Sachsen. Ein Passant hat sie angesprochen und sich bedankt, dass sie weitermachen. Eine Frau wünschte „störungsfreies Arbeiten“. Ein Jogger unterbrach seinen Lauf, um ihnen die Hände zu schütteln. Ungehalten war bloß die Frau, die Neumann anmotzte und fragte, warum er denn unbedingt in Elbufernähe plakatieren müsse. Das verschandle doch die Aussicht.

Drei Worte: Jetzt erst recht. Das habe nicht nur er sich gedacht, sondern auch die meisten seiner Mitstreiter, erzählt der 37-Jährige. Weil die Täter ansonsten ihr Ziel erreichen: Demokraten so einzuschüchtern, dass sie sich zurückziehen aus dem Kampf um dieses Land.

Als Matthias Ecke am späten Freitagabend das Jochbein und die Augenhöhle gebrochen wurde, war Neumann auch unterwegs, bloß ein paar hundert Meter weiter nördlich in der Dresdner Neustadt. Ein Mann hatte Neumann als „rotes Gesindel“ beschimpft, ansonsten verlief die Tour friedlich.

Marco Neumann (SPD) war am Freitagabend in der Nähe des Tatorts unterwegs. © Sebastian Leber

Gegen 23.15 Uhr dann die Nachricht über ihre interne Telegramgruppe. Ein Matthias sei verletzt worden, hieß es dort, und Neumanns erster Gedanke sei gewesen: hoffentlich nicht der Matthias. Sein zweiter Gedanke: ach wie blöd, so etwas zu denken. Als ob ein Angriff auf irgendeinen anderen Matthias, den er nicht so gut kenne, weniger schlimm sei.

Diese Attacke mache ihn wütend und fassungslos. Vor allem das Ausmaß an Brutalität. Er sagt: „Ich frage mich halt: Wie viel kriminelle Energie muss in jemandem stecken, dass er einen anderen Menschen ins Krankenhaus prügeln kann?“

Ich wollte meinen Teil dazu beitragen, diesem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Marco Neumann

Ein Plakat aufzuhängen und mit Kabelbindern zu fixieren, dauert im Schnitt drei Minuten. Viel aufwendiger ist es, den richtigen Platz zu finden. Einen Mast, an dem kein Verkehrsschild hängt und keine Ampel, der aber trotzdem gut sichtbar ist für Passanten. Und der alle Abstandsregeln erfüllt: 50 Meter zu Schulen, Kirchen und Friedhöfen, 20 zu Dienstgebäuden der Landesregierung.

Marco Neumann hat sich die Regeln sicherheitshalber in seinem Smartphone abgespeichert. „Wenn man so voll im Gange ist“, sagt er, „denkt man nicht ständig über das nach, was vor drei Tagen passiert ist. Oder was passieren könnte.“

Für Marco Neumann ist es der erste Wahlkampf. Er trat erst dieses Jahr in die SPD ein, als bekannt wurde, dass AfDler mit anderen Rechtsextremen in Potsdam über massenhafte Deportationen fantasiert hatten. Neumann sagt: „Ich wollte meinen Teil dazu beitragen, diesem Rechtsruck etwas entgegenzusetzen.“ Und wenn dieser Teil auch nur darin bestehe, ehrenamtlich eine demokratische Partei etwas zu unterstützen.

Rechtsextreme reagieren mit Spott

In der Dresdner Neustadt hängen viele Plakate der CDU, SPD, auch von FDP und Linken. Zwischendurch kommen sie an Aufstellern der rechtsextremen „Freien Sachsen“ vorbei. Einer von deren Köpfen hat auf Telegram verkündet, kein „Patriot“ müsse sich von der Attacke auf Matthias Ecke distanzieren, die demokratischen Parteien seien schließlich selbst schuld. Der Mann schrieb: „Dieses Klima, in dem Menschen von regelrechtem Hass auf die Regierung und die Blockparteien ergriffen sind, haben sich ausschließlich diese Parteien selbst eingebrockt.“

„Was soll man dazu denn noch sagen“, sagt Marco Neumann.

Ob sie sich bei uns engagieren oder in der CDU oder irgendeiner NGO, können sie ja selbst entscheiden, das ist mir persönlich egal. Moritz Knobel

Was ihn jedoch bewegt habe, sei der Schulterschluss der Demokraten, den er am Sonntag auf der kurzfristig organisierten Demonstration erlebt habe. Zu sehen, dass „wir zum Glück doch sehr viele sind“. Das gebe ihm Hoffnung, aller Verrohung zum Trotz. Auch die Tatsache, dass die deutsche Öffentlichkeit jetzt nach Dresden schaue, dass sogar die „Tagesschau“ über den Angriff auf Matthias Ecke berichtet habe. Im Grunde, sagt ein Mitstreiter Neumanns, seien sie in Dresden noch recht sicher. Im Vergleich zu den Anfeindungen, die Parteifreunde anderswo in Sachsen derzeit erlebten.

Ein paar Kilometer nordwestlich, auf einem belebten Platz gegenüber des Einkaufszentrums Elbcenters, steht am späten Nachmittag Moritz Knobel an seinem Wahlkampfstand und verteilt Flyer der Grünen. Der 30-Jährige ist seit 2017 in der Partei, hat als ehrenamtlicher Helfer schon fünf Wahlkämpfe erlebt. Dieses Mal kandidiert er selbst bei der Kommunalwahl, die hier wie die Europawahl am 9. Juni stattfindet.

Moritz Knobel (Grüne) beim Flyerverteilen im Stadtteil Pieschen. © Sebastian Leber

Im Vergleich zu früheren Wahlkämpfen, sagt Knobel, habe sich das Klima spürbar verschärft: Die Hemmschwelle, Hass offen zu zeigen, sei niedriger geworden. Es gebe ganz offensichtlich Menschen, für die Demokraten ein Feindbild darstellen. Er vermutet, diese Menschen suchten sich Sündenböcke für eine komplizierter werdende Welt. Vorsichtshalber haben die Grünen dieses Jahr mehr Plakate gedruckt als sonst. 30 Prozent liegen noch im Lager, um beschmierte oder heruntergerissene Aufsteller ersetzen zu können.

Auch einer ihrer Wahlkämpfer ist am vergangenen Freitagabend körperlich angegriffen worden, nur wenige Minuten vor der Attacke auf Matthias Ecke und womöglich von denselben Tätern. Der 28-Jährige bekam einen Faustschlag ins Gesicht und stürzte zu Boden. Anschließend traten mehrere Männer auf ihn ein.

Ein Faustschlag als „erste Wahlkampferfahrung“

Das Opfer möchte derzeit keine Interviews geben. Doch es ist bereit, Fragen des Tagesspiegels schriftlich zu beantworten, sofern sein Name nicht genannt wird. Den Umständen entsprechend gehe es ihm gut, schreibt der Mann. „Die plötzliche und unangekündigte Gewalt hat mich überrascht.“ Schwerwiegende Verletzungen habe er keine davon getragen, und um „zu beurteilen, wie der Angriff mental nachwirkt, ist es noch zu früh“.

Was er sich jetzt wünsche, seien „klare Bekenntnisse gegen die Verrohung unserer politischen Kultur aus allen demokratischen Parteien“. Auch er sei noch nicht lange für die Partei aktiv gewesen. Er nennt den Angriff „meine erste Wahlkampferfahrung“.

Am Stand der Grünen vor dem Elbcenter erzählt der Kandidat Moritz Knobel, er hoffe, dass die jüngsten Vorfälle viele Menschen wachrütteln. Dass mehr aktiv werden und darum kämpfen, Zustände wie in der Weimarer Republik zu verhindern. „Ob sie sich bei uns engagieren oder in der CDU oder irgendeiner NGO, können sie ja selbst entscheiden, das ist mir persönlich egal.“ Ihm selbst sei beim Plakatieren schon „Ich wähle Euch“ zugerufen worden, aber auch „Verpisst Euch“. Nach den Attacken am Freitag hätten sie intern durchaus diskutiert, ob sie ihren Infostand überhaupt aufbauen sollten.

Parteifreundin Sophia Jansen, 43, neben ihm sagt: „Ich kann nicht behaupten, dass ich keine Angst habe.“ Aber letztlich hätten die Pro-Gründe überwogen – hier auf dem belebten Platz, direkt neben einer viel befahrenen Straße, dazu bei Tageslicht und zu viert.

Es wäre wahrscheinlich auch nicht gut gewesen, eine Woche Pause einzulegen, sagt Jansen: „Sonst hätte man Zeit, sich in etwas hineinzusteigern.“ Ähnliches empfehle man schließlich auch Reitern, die vom Pferd fallen: Am besten direkt wieder rauf in den Sattel.