Beziehungen mit großem Altersunterschied „Das kann ein Nährboden für Machtmissbrauch sein“

Herr Stemper, Liebe kennt kein Alter, heißt es. Das Internet ist anderer Meinung: Die Hälfte des eigenen Alters plus sieben sei der ideale Altersunterschied. Was ist da dran?

Gar nichts. Wenn man solche Formeln umdreht, sieht man, wie absurd sie eigentlich sind: Welches Alter ist denn unpassend – wenn der Partner fünf Jahre über oder unter dem errechneten Alter liegt? Einen Monat? Einen Tag? Noch in der Generation meiner Großeltern war man der Meinung, dass ein Mann sieben bis zehn Jahre älter sein sollte als seine Frau, weil er Stab und Stütze der Familie, sie den Kindern eine junge und gesunde Mutter sein sollte.