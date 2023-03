Bitte mehr streiken! Die neue Wucht der Gewerkschaften nutzt uns allen

Ganz Deutschland steht still und ein schrecklicher Verdacht im Raum. Was, wenn die Gewerkschaften die Streiks bei Eisenbahnen und kommunalen Betrieben als Bühne nutzen, um neue Mitglieder zu werben? Mit anderen Worten: Was, wenn die Arbeitskämpfe etwas verändern? Das wäre nicht schlimm, sondern längst überfällig.

