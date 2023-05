Bloß nicht raus aufs Land  Kinder sollten in der Großstadt aufwachsen!

Als Kind habe ich viel gelesen. Das klingt jetzt romantischer, als es war. Ich wäre lieber zu befreundeten Kindern aus der Nachbarschaft gegangen, um mit ihnen Wasserschlachten zu machen. Oder mal auf den Abenteuerspielplatz. Oder ein Eis essen. All das, was die meisten Kinder, die ich heute kenne, dauernd tun. Aber es gibt da einen großen Unterschied: Sie leben in der Stadt.