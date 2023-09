Brutalität als Erziehungsfrage Warum wird immer nur in den Osten geschaut?

Neulich war ich unterwegs nach Mannheim. Im Zug teilte ich mir das Abteil mit Schülern, die mehrere Tage in Berlin auf Klassenfahrt verbracht hatten und nach Hause fuhren. Als der ICE in den Bahnhof von Mannheim rollte, rief ein Schüler: „Endlich wieder in Deutschland!“ Er klang erleichtert, als käme er von einer Auslandsreise zurück. Berlin gehörte offenbar nicht zu Deutschland.