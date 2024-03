Chaos, Dreck und Fahrradboom Letzter Mega-Bahnstreik vor 32 Jahren – und was Deutschland jetzt droht

Gestrichene Züge, übervolle Straßen und verspätete Beschäftigte auf dem Weg zu ihren Arbeitsplätzen – wir schreiben nicht das Jahr 2024, sondern 1992 in der jungen Bundesrepublik. Mehr als 30 Jahre – so lange ist der letzte große Bahnstreik her. Und er gibt einen Ausblick darauf, was Deutschland erwartet.