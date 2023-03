Ringbahnpodcast mit Christian Schertz „Wir haben in Deutschland eine gnadenlose Empörungsgesellschaft“

Wie viel ist (uns) Privatsphäre im Jahr 2023 noch wert? Professor Doktor Christian Schertz ist einer der bekanntesten Medienanwälte Deutschlands. Das Managermagazin bezeichnete ihn einst als „Kettenhund des deutschen Geld- und Wirtschaftsadels“. Er selbst bezeichnet sich als „Verfechter der Privatsphäre“. Vertreten hat er viele, wenn nicht sogar fast alle – um nur ein paar zu nennen: Cristiano Ronaldo, Klaus Wowereit, Jan Böhmermann, Barbara Schöneberger und Herbert Grönemeyer.

Im Podcast spricht er mit Tagesspiegel-Redakteurin Ann-Kathrin Hipp darüber, warum er das macht, was er macht – und wie er das macht. Es geht um Julian Reichelt und Prinz Harry, um Medien und Macht und um die, wie er sagt, „gnadenlose deutsche Empörungsgesellschaft“. „Wenn Menschen auch nur einen Fehler machen, haben wir die Tradition, auf sie einzutreten und nicht aufzuhören, bis sie am Boden liegen“, sagt Schertz. „Das kotzt mich an. Und das tut nichts für unser Gemeinwesen.“

Alle Podcast-Episoden gibt es auch hier zum Nachhören:

