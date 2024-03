Clan-Aussteigerin Latife Arab im Interview „Als ich schwanger war, schlug mein Mann mich seltener in den Bauch“

Latife Arab war eine Gefangene. Strenge Vorstellungen von Ehre, islamische Dogmen und Gewalt bestimmten ihr Leben in einem Clan. Bereits als Kind war sie in kriminelle Geschäfte involviert, musste Falschaussagen machen. Noch als Teenager wurde sie Ende der Neunziger verheiratet. Es folgten zehn Jahre, in denen sie ihrer Familie und ihrem Mann wie eine Sklavin dienen musste. Dann floh sie mit ihren Kindern – äußert sich aber erst weitere 15 Jahre später in Interviews und einem Buch öffentlich über ihr früheres Leben. Ihre Angehörigen sehen sie als Abtrünnige an. Die Autorin hat das Ehrgefühl ihrer Familie verletzt, sie riskiert mit der Veröffentlichung ihrer Geschichte ihr Leben.