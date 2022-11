Coca-Cola-Trucks Die Tour der Weihnachtstruck-Kampagne 2022 durch Deutschland

Die Coca-Cola Company nutzt das Weihnachtsfest zur Eigenwerbung. Jährlich produziert die Firma dafür einen TV-Werbespot und eine aufwendige Kampagne.

Unter dem Motto „Weihnachten findet immer einen Weg” will Coca‑Cola in diesem Jahr „Gemeinsamkeit und Lebensfreude“ feiern. Außerdem soll daran erinnert werden, dass Weihnachten trotz möglicher Hindernisse immer einen Weg findet, um uns zusammenzubringen.

Neben dem Werbespot und einer Plakatkampagne soll es Aktionen im Handel sowie Partnerschaften mit Influencerinnen und Influencern geben, die während der gesamten Weihnachtszeit „für magische Momente sorgen“, so der Konzern.

Die Weihnachtstruck-Tour

Auch in diesem Jahr tourt die Marke wieder mit ihren traditionellen Weihnachtstrucks durch ganz Deutschland. „Besucherinnen und Besucher tauchen vor Ort in die wundervolle Weihnachtswelt ein und können sich von den Lichtern, Gerüchen und Erlebnissen verzaubern lassen“, heißt es auf der Website des Unternehmens. Zudem soll es am 18. Dezember 2022 einen zusätzlichen Charity-Stopp unter dem Motto „The Magic of Giving“ in Berlin geben.

Die Coca-Cola-Weihnachtstour im Überblick 27. November 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Marktplatz, Heide 01. Dezember 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Kurpark, Horn-Bad Meinberg 04. Dezember 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Otto-Fuchs-Platz, Meinerzhagen 07. Dezember 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Enklerplatz, Homburg 10. Dezember 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Hockenheimring, Hockenheim 13. Dezember 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Lange Zeile, Erding 16. Dezember 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Festplatz, Kirchberg 22. Dezember 2022, 15:00 - 20:00 Uhr: Mercedes Platz, Berlin

Seit dem Jahr 1997 schickt Coca-Cola die Trucks auf Weihnachtstour.

Kritik an Coca-Cola

Schon lange steht der Coca-Cola-Konzern wegen seiner Produkte in der Kritik. Cola enthält 10,6g Zucker pro 100ml. Wer einen halben Liter trinkt, also zum Beispiel im Fast-Food-Restaurant einen großen Becher bestellt, hat damit die empfohlene Höchstmenge von 50g Zucker pro Tag bereits überschritten.

Werbeaktionen wie die Weihnachtstrucks werden als besonders problematisch gesehen, da sie sich explizit auch an Kinder und Jugendliche richten. 2017 forderten britische Behörden den Cola-Konzern auf, bei der vorweihnachtlichen Tour Wasser statt Cola zu verteilen.

Während einer Pressekonferenz bei der Fußballeuropameisterschaft 2021 entfernte der Star-Spieler Christiano Ronaldo zwei Colaflaschen aus dem Bild und wurde dafür anschließend in den Sozialen Netzwerken gefeiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite