Computerspiel-Hit „Frostpunk“ Den Klimawandel überleben – aber wie?

Die Kälte setzt der kleinen Siedlung mächtig zu. Mit jedem Tag sinken die Temperaturen weiter, längst sind sie im zweistelligen Minusbereich, ein Ende ist nicht abzusehen. Der riesige Heizturm, der die Siedlung wärmt, braucht dringend neuen Brennstoff – doch die Kohlevorräte in der nahen Umgebung sind längst aufgebraucht. Was tun? Schickt man Erkundungsteams in die eisige Ödnis, um neue Kohlevorkommen zu erschließen – auf die Gefahr hin, dass die Teilnehmer erkranken und erfrieren? Oder versucht man, die Siedlung in einer Hauruck-Aktion gegen die Kälte zu dämmen – auch wenn dabei selbst Kinder mitarbeiten müssen?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden