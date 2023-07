Das gelobte Land? Was passiert, wenn die Menschen die Stadt verlassen

In Dierfeld ist die Welt noch in Ordnung. Mit neun Einwohner:innen ist die Ortschaft im Landkreis Bernkastel-Wittlich in der Eifel die kleinste Gemeinde Deutschlands, und das auf den ersten Blick konstant: 2011 zählte das Statistische Bundesamt zehn Einwohner:innen, 2017 ebenfalls. Zwischen 1830 und 1971 variierten die Zahlen zwischen acht und 45, sie beruhten auf Volkszählungen.