Wink mit dem Sandsack Macron schwingt die Boxhandschuhe. Warum nur?

Die Weltpolitik hat die Nase voll vom Reden, dem ganzen Diskutieren, Akzeptieren, Konzedieren, Nachjustieren, Lamentieren, sie schlägt jetzt einfach zu. Das zeigt sich zuvorderst natürlich in dem Krieg, den Russland gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat, aber auch an anderen Orten der Welt, wo im Keller bereits Waffen zusammengekramt werden, um durchzusetzen, was man für richtig hält.