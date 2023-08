Deutschland und das Wilkomirski-Syndrom Warum sich Hochstapler als Juden ausgeben

Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Pinneberg ist ein angesehener Mann. Er steht für ein offenes Reformjudentum, immer wieder stellt er sich offensiv gegen seine orthodoxen Glaubensbrüder. Er bemüht sich um interreligiösen Dialog, spricht oft und gerne bei ökumenischen Veranstaltungen. Wolfgang Seibert, so heißt der umtriebige Gemeindevorstand, ist einer, der Brücken baut. Das kommt an in Deutschland.