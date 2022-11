Deutschtürkisches Gefühl für Mode 1964 kam der Großvater von Bunjamin Aydin aus Anatolien nach Deutschland.

D er kleine Junge legt das Ohr auf die Gleise, hinter ihm grast eine Herde Kühe. Später steht er mit einem abgriffenen Lederkoffer in einer Bahnhofshalle und nimmt Abschied von seiner Frau. In der Hand hält er eine Fahrkarte Istanbul – München. In Deutschland angekommen, sieht man ihn an schweren Maschinen stehen, er arbeitet als Schweißer in einer Fabrik, lernt Deutsch und weint, als er den Brief seiner Tochter liest, die die Umrisse ihrer Hand auf das Papier gemalt hat. Bunjamin Aydin zeigtin diesem kurzen Film vordergründig seine neueste Kollektion – die Strickwesten mit feinen orientalischen Mustern, die der kleine Junge trägt, der Anzug des Mannes, mit dem er sich für die weite Reise feingemacht hat, der Ledermantel seiner Frau – all das sind Entwürfe für sein Modelabel Les Benjamins. Aber eigentlich geht es darum, die Geschichte seiner Familie zu erzählen, die für so viele seiner Landsleute begann, als das Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei am 31. Oktober 1961 unterzeichnet wurde. Seine Kollektion heißt dann auch schlicht „Herzlich Willkommen“, was bei weitem nicht die vielen Gefühle widerspiegelt, die Bunjamin Ayin selbst hatte, als er mit seiner Familie in Deutschland aufwuchs. Der Designer wurde in Neuss geboren, sein Großvater war 1965 über Anatolien nach Deutschland gekommen, Frau und Tochter konnte er erst nach vier Jahren nachholen. Als Bunjamin zwölf war, zog die ganze Familie zurück in die Türkei nach Istanbul, heute lebt nur noch eine Tante in Deutschland. Viele Gefühle werden im Film sichtbar: Sehnsucht nach der Ferne, nach Heimat, nach Familie, nach Anerkennung. All das hat Bunjamin Aydin in seine Entwürfe gelegt. „Das ist mit Abstand meine persönlichste Kollektion“, sagt der Designer, der sein Label 2011 in Istanbul gründete und heute international erfolgreich ist. Vor zwei Jahren stattet er zusammen mit Nike die türkischen Sportlerinnen und Sportler für die Olympischen Spiele in Tokio aus. ZweiJahre davor entwarf er eine Kollektion für den Fußballverein Besiktas aus Istanbul. Regelmäßig zeigt er seine Mode in Paris, aber seine Liebe gilt den Ländern im mittleren Osten, die er immer wieder bereist und ihnen dann eine Kollektion widmet, in seiner letzten ging es um die Mongolei. Das brachte ihm 2017 den vom Magazin Esquire verliehenen Titel „Middle East’s Man of the Year“ ein. „Es gibt in diesen Regionen so viele unerzählte Geschichten“, sagt er. Auch die Türkei habe eine sehr kreative Szene: „Die Jungen produzieren gerade wie verrückt und ich will das unterstützen.“ Deshalb soll seine Marke jungen Designer:innen als Plattform dienen, um sich ausdrücken zu können. Denn in der Türkei gibt es zwar viele Textilproduktionen, die sind aber auf große Unternehmen ausgerichtet. Für „Herzlich Willkommen“ hat er jetzt den Mittleren Osten verlassen und ist gedanklich in seine alte Heimat zurückgekehrt. Um die Kollektion vorzubereiten, hat er viel mit seiner Großmutter und Mutter gesprochen, sich Familienfotos angeschaut. „Ich war erstaunt, wie viele der Gastarbeiter sich sehr gut angezogen haben, als sie aus Anatolien nach Istanbul kamen. Die wollten sich ihren neuen Arbeitgebern bestmöglich präsentieren.“ Auch sein Großvater ließ sich bei einem Schneider einen Anzug anfertigen. „Das fand ich einfühlsam und stark, dass man nichts hat, wenn man seine Familie verlässt und sich so sorgfältig kleidet“, sagt Aydin. Auch sein zu Hause in Neuss hatte er so in Erinnerung: „Die Wände zierten Tapeten, die orientalisch aussahen, aber aus Italien waren. Viele Deutschtürken hatten ihre Wohnungen so dekoriert. Die ganze Einrichtung fühlte sich warm und schön an.“ Ganz anders als das, was Bunjamin Aydin auf der Straße und in der Schule erlebt hat. Für ihn gab es eine Außen- und eine Innenwelt, die nichts miteinander zu tun hatte. Sogar wie man redete, ändert sich: „Draußen musste ich höflich sein und aufpassen, wie ich rede, ich durfte nicht zu türkisch aussehen. Da waren immer diese unterschiedlichen Gruppen, in der Schule, im sozialen Leben. Ich war immer der, der alles zusammengefasst hat.“ Dieser soziale Druck hat Aydin geprägt und zu der Einsicht gebracht: „Es ist nicht gut, seine Identität zu unterdrücken. Ich liebe Dualität. Ich bin stolz Deutschtürke zu sein und ich bin sehr davon inspiriert, wo meine Eltern herkommen. Ich will beides leben und nicht eine Seite wählen.“ Für ihn war das auch ein Grund seine eigene Mode zu machen. „Heute denke ich, wir können einfach wir selbst sein. Genau das will ich mit dieser Kollektion zeigen.“ Dafür hat er zwei Silhouetten miteinander verbunden. Die der Schneiderkunst, als sein Großvater in einem extra angefertigten Anzug in Anatolien in den Zug stieg und die der Arbeiterkluft in Deutschland. „Mein Großvater war Schweißer, deshalb gibt es ein Outfit ganz aus Leder.“ Die Lederjacke sieht aus, als hätte sie schon eine Geschichte und die ist wirklich auf den Karabinerhaken zu finden, mit der sie geschlossen wird. Auf das Metall ließ er ein verschlungenes Teppichmuster aufbringen: „Das soll zeigen, vergiss nicht, wo du herkommst.“ Und es gibt einen Overall, wenn man genau hinschaut, sieht man die Farbe, mit der er bedruckt ist, als wenn er schon oft bei der Arbeit getragen worden wäre. Da seine Eltern viel arbeiten, hatte er als Kind immer einen Schlüssel an einem Band um den Hals hängen – deshalb taucht der Schlüssel jetzt als Muster auf vielen Kleidungsstücken auf. Die Fotos zur Kollektion sind in Berlin entstanden, weil er die deutschtürkische Community zeigen wollte. So posieren seine Models mal vor einem alten Mercedes, mal stehen sie vor einer Schrankwand in einem Wohnzimmer, mal vor einem Gemüsestand. Mit seiner Kollektion ist die Innenwelt von damals sichtbarer geworden. Dabei kommt ihm der Abstand zugute, mit dem er auf Deutschland schaut. Und er kann bei seinen regelmäßigen Bsuchen in Berlin sehen, dass was in seiner Kindheit vor allem in geschützten Innenräumen sichtbar war, jetzt auch die Straße erobert und stilprägend wird. Auch weil es Label wie GmbH gibt, deren einer Designer, türkische Wurzeln hat. Das liegt eben am Selbstbewusstsein der nachgeborenen Generationen. Der Film endetin schwarz-weiß mit Bildern, die den Abschied der Gastarbeiter von ihren Familien und die Fahrt nach Deutschland dokumentieren. Man sieht die Hoffnung in den Gesichtern, die feinen Anzüge, getragen mit Krawatten, die so gar nicht zu so einer langen Reise passen wollen. Am Schluss wird das Zitat von Max Frisch eingeblendet: „Wir riefen Gastarbeiter und es kamen Menschen.“

