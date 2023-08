Wacken 2023 in Bildern Ein außergewöhnliches Festival zwischen Schlamm-Lust – und Frust

Open-Air-Veranstaltungen sind immer auch ein Glücksspiel. Gewettet wird auf gutes Wetter. So übel wie dieses Jahr hat es das traditionsreiche Heavy-Metal-Festival in Wacken dabei noch nie erwischt.

Nur 25 Prozent der Campingflächen stehen zur Verfügung, berichtet der „NRD“. Der restliche Platz sei wegen starker Niederschläge zu sehr aufgeweicht. Das ist bitter für etwa 35.000 Fans, die aus Deutschland und teilweise aus dem Ausland in das Dorf Wacken in Schleswig-Holstein gereist sind.

Sie mussten wieder nach Hause fahren, nachdem die Veranstalter einen Zugangsstopp für das 240 Hektar große Festivalgelände verhängt hatten. Ihr Geld sollen sie zurückbekommen, teilten die Veranstalter mit.

Wacken-Fans am Mittwoch auf dem Parkplatz Rot am Volksparkstadion in Hamburg. © dpa/Marcus Brandt

50.000 Fans feiern im Matsch

50.000 Fans – und damit deutlich weniger als in den Jahren zuvor – dürfen teilnehmen. Belohnt würden nun diejenigen, die sich nicht an den vor Festivalstart verhängten Anreisestopp gehalten hätten, kritisieren manche Nutzer:innen in den sozialen Netzwerken.

Metal-Fans sind auf dem vom Regen aufgeweichten und schlammigen Festivalgelände unterwegs. © dpa/Christian Charisius

Die Freude unter den Wacken-Fans ist getrübt. Aber wer es aufs Gelände geschafft hat, macht das Beste aus dem Schlamm.

Der traditionelle Ansturm auf den Bereich mit den größten Musik-Bühnen des Festivals, dem sogenannte Holy Ground, wurde zum Sprint durch den Matsch. Trotzdem hat er offenbar Spaß gemacht.

Wacken 2023 wurde am Mittwoch offiziell eröffnet. © IMAGO/Dirk Jacobs

Das Festival ist dieses Jahr leerer als sonst und es ist auch matschiger, aber zumindest ein bisschen Schlamm ist man in Wacken gewohnt.

Viele Bilder vom Gelände sehen daher so aus, wie man es von Wacken seit Jahren kennt. Für Außenstehende mögen die Fotos schräg wirken, tatsächlich zeigen sie das Festival in seiner fröhlichen Normalität.

Mittelalterlich kostümierte Fans in Wacken am 2. August 2023. © IMAGO/Fotostand/Sven Baehr

Bierdosen gehören zum Festival und werden mitunter als Schutz vor Sonne und Regen verwendet, wie ein Besucher mit einer originellen Hut-Konstruktion unter Beweis stellt.

Gut geschützt bei jedem Wetter © IMAGO/Dirk Jacobs

150 Konzerte sollen 2023 in Wacken stattfinden. Im Zentrum des Festivals mag die Musik stehen, darüber hinaus wird ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Neben Schwertkampf, Feuershow und Metal-Karaoke gehört auch der Ausflug in die Endzeit dazu.

Die Künstlergruppe „Wasteland Warriors“ stellt postapokalyptische Kostüme und Gegenstände her. Ihre Schrottplatz-Ästhetik erinnert an die „Mad Max“-Filme und die Videospiele der „Fallout“-Reihe. 2023 feiern die „Wasteland Warriors“ in Wacken ihr zehnjähriges Bestehen. Das Festival gilt als Geburtsstätte der Gruppe, die inzwischen auf zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen auftritt.

Die Wastelandwarriors unterhalten die Gäste mit passender Endzeitstimmung. © IMAGO/Dirk Jacobs

Das Wacken-Festival geht noch bis einschließlich Samstag, den 5. August 2023.