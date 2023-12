„Die Gans ist noch viel zu billig“ Deutschlands größter Gänsezüchter über Tierleid und vegane Ente

Herr Eskildsen, mit drei Standorten betreiben Sie Deutschlands größte Gänsezucht, allein an Ihrem Hauptstandort im sächsischen Wermsdorf schlachten Sie bis zu 800 Tiere am Tag. Mehr als die Hälfte aller Küken in Deutschland kommt in Ihren Gehegen zur Welt. Sie sind der Gott der Gänse – und müssen jetzt dafür sorgen, dass die Republik ihr Weihnachtsessen bekommt. Wie geht es Ihnen?

Mit der Schöpfung dieser Tiere habe ich leider nichts zu tun. Ja, Weihnachten ist vom Arbeitspensum sehr anspruchsvoll. Aber ich mache das gerne und fokussiere mich auf meine Mitte. Nichts links und rechts des Weges stiehlt mir Zeit, Arbeit und Familie stehen im Fokus.