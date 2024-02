Die Hinterbliebenen von Hanau „Ich beiße mir in den Arm, damit man mein Schluchzen nicht hört“

Frau Gürbüz, was in Ihrer Wohnung erinnert noch an Ihren Sohn Sedat, der vor vier Jahren Opfer eines rechtsextremen Attentäters wurde?

GÜRBÜZ: Wir haben nichts weggeräumt. Er hat sich ein Zimmer mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder geteilt. Im Schrank liegen noch immer seine Klamotten, an der Garderobe hängt seine Jacke, es gibt eine Vitrine mit seiner Uhr und seine Handtücher sind in einem beschrifteten Fach im Bad. Da steht sein Name: Sedat.