Die Klimaprofiteure Wein aus Schweden, Sekt aus England, Soja aus Kanada

Wenn Felix Åhrberg in diesen Tagen über seinen Weinberg läuft, erinnert der Anblick ein wenig an Südfrankreich – auch wenn das 2000 Kilometer entfernt liegt. Die Trauben an den Reben rund um den alten Bauernhof glänzen in der Sommersonne, in der Freiluft-Weinbar davor probieren Touristen die sechs Sorten aus der hauseigenen Kellerei.