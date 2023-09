Die Panik der Anfang 30-Jährigen Romantisiert eure Kinderlosigkeit!

Alles ging los, als ich ungefähr 30 war. In diesem Lebensabschnitt wurden plötzlich alle Frauen um mich herum von Panik erfasst. Es ging herum wie ein Virus. Plötzlich obsessierten alle über die Frage: Ist der Typ, mit dem ich zusammen bin, THE ONE? Ich saß damals ständig mit unterschiedlichen Freundinnen zusammen, die sich beispielsweise gerade getrennt hatten und verzweifelten – nicht so sehr wegen der beendeten Beziehung, sondern wegen der verlorenen Option auf Kleinfamilie, die jetzt möglicherweise in unerreichbare Ferne gerückt war.