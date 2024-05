Die Pornostars von Kröning „Jeder im Ort weiß es“

In Kröning in der niederbayerischen Provinz arbeitet man bei BMW. Die Werke in Landshut oder Dingolfing sind nur 20 Kilometer entfernt. Andere aus dem Dorf sind im Einzelhandel oder in Handwerksbetrieben angestellt. Anna und Christian L. sind Pornodarsteller.

Im Keller ihres Familienhauses in einer unscheinbaren Straße drehen sie ihre Amateurvideos, hier präsentiert sich Anna alias Vika Viktoria vor der Webcam. Auch eine erfolgreiche Agentur für aufstrebende Erotikdarstellerinnen betreibt das Ehepaar, 46 Frauen haben sie unter Vertrag. Und das Dorf? Das steht hinter dem Porno-Paar. „Jeder im Ort weiß es“, sagt Christian. „Keiner hat ein Problem damit.“

Dorfidyll mit Maibaum. Schönstes Sommerwetter in Kröning. © Max Wochinger

Kröning ist eine Gemeinde wie viele in Niederbayern: CSU-Bürgermeister, Pfarrkirche, Landwirtschaft. Am 1. Mai wird in der Ortsmitte ein neuer Maibaum aufgestellt, für das 2050-Einwohner-Dorf ist das Fest einer der Höhepunkte des Jahres. Die Freiwillige Feuerwehr verkauft Bier und Bratwürste, die Dorfjugend trinkt Helles aus Maßkrügen.

Die beiden Pornodarsteller und ihre drei Kinder kommen gut an im Dorf. Seit fünf Jahren lebt die Familie hier – und ist bestens integriert. Alle sind Mitglieder im Fußballverein, der älteste Sohn trainiert die Jugend, der jüngste spielt in der Kindermannschaft.

Christian und Anna L. mit Sohn Ronny. Im Dorf sind sie eine ganz normale Familie. © Max Wochinger

„Alles dreht sich im Dorf um den Verein“, sagt Christian, 42. Er kickt in der Altherrenmannschaft – und nicht nur das. „Ich wollte eigentlich nur die Trikots der Kindermannschaft bezahlen, aber der Sportleiter hatte mir vorgeschlagen, mit unserer Agentur die Altherrenmannschaft zu sponsern.“

Auf den neuen Leibchen des TSV Kirchberg räkelt sich seitdem die Silhouette einer vollbusigen Frau. Daneben in goldfarbener Schrift das Logo der Firma: Vika Models. Die Mannschaft findet das neue Trikot super.

Vor fünf Jahren gründeten Anna und Christian die Agentur. Sie beraten junge Frauen für einen „optimalen Start“ ins Pornogeschäft, so Christian. Also für eine Karriere auf der Erotikplattform Onlyfans oder Mydirtyhobby, dem weltweit größten Portal für Amateurpornos.

Mit ihrer Erotikmodel-Agentur sponsern die L.s die örtliche Fußballmannschaft. © Max Wochinger

Knapp 580.000 Videos sind dort für Mitglieder verfügbar. Für eine Minute Porno zahlen sie einen, für eine Minute im privaten Videochat 1,49 Euro. Das Geschäft mit den Videos und Livestreams ist ein Milliardenmarkt.

10.000 Euro können Pornodarstellerinnen laut Christian L. monatlich verdienen

„10.000 Euro netto im Monat für eine Pornodarstellerin ist kein Hexenwerk“, behauptet er, „auch wir verdienen damit gutes Geld. Mehr als ein Doktorpärchen.“

Die beiden wissen, worauf es bei Amateurpornos ankommt: Vor mehr als 20 Jahren fing Anna an, sich vor der Webcam auszuziehen, später kamen die Sexfilme dazu, die sie ins Internet stellen. Sie als Vika Viktoria, er als Bayern Sepp.

Als ihr Sohn drei Wochen alt war, stand sie vor der Webcam

Mal spielt er den Nachbarsjungen, der zum 18. Geburtstag eine „Überraschung“ von Vika bekommt, mal den Vermieter, der das Geld von der mittellosen Mieterin eintreiben will.

Vika spielt die Verführerin. Ihr Video „Hardcore MILF erwischt ihn beim Betrügen und macht mit“ wurde über zwei Millionen Mal angeklickt.

Venus-Award-Trophäen im Wohnzimmer der L.s. © Max Wochinger

Auf einem Tisch im Wohnzimmer stehen vier goldfarbene Venus-Awards, einer für das beste Webcamgirl 2022. Der Preis der weltgrößten Erotikmesse gilt als der Oscar der deutschen Pornobranche.

Kennengelernt haben die beiden sich in einem Dorf in Oberbayern. Er hatte auf seinem Auto einen Aufkleber mit dem Spruch „Schluck, du Luder“. Ihr gefiel das, sie sprach Christian an.

Die beiden wurden ein Paar, sie arbeitete damals als Bürokauffrau, er war Koch. Sie gingen zusammen in Swingerclubs und irgendwann begann Anna, als Camgirl zu arbeiten – das schnell verdiente Geld lockte sie in die Branche.

Anna L. war 19, als sie anfing, sich vor der Webcam zu zeigen. Inzwischen tut sie das nur noch für Stammkunden. © promo

„Ich war 19 als ich mit der Webcam angefangen habe“, erinnert sich Anna, heute 39. „Unser ältester Sohn war da gerade drei Wochen alt.“ Inzwischen drehen sie nur noch selten Pornos, mit ihrer Agentur haben sie alle Hände voll zu tun. Vika hat aber noch ein paar „Stammis“, also Stammkunden, für die sie sich dreimal die Woche vor der Webcam auszieht.

Für die beiden ist die Arbeit im Pornogewerbe ein Job wie jeder andere. „Warum müssen wir uns dafür rechtfertigen?“, fragt Christian. „Wir sind einfach ein Paar, das sich beim Sex filmt – andere Leute haben ja auch Sex.“ Dass Pornos immer noch ein Tabuthema sind, versteht er nicht.

Seine Frau Anna geht ebenfalls ziemlich offen damit um: Wenn sie nach ihrem Beruf gefragt wird, antwortet sie, dass sie in der Erotikbranche arbeitet und „Webcam macht“.

„Es ist aber besser, wenn die Leute vor dem ersten Kennenlernen nicht wissen, was ich beruflich mache, sonst haben sie gleich Vorurteile.“ Dass man sie aus den Clips erkennen könnte, störe sie nicht.

Porno ist Rotlicht, daran hat sich seit Jahrzehnten nicht viel geändert. Darsteller Christian L.

Auch für Sohn Ronny ist der Job seiner Eltern nichts Besonderes. „Sie sind einfach Schauspieler. Ich gehe auch offen mit Sex um“, sagt der 21-Jährige. Vor fünf Jahren haben sie ihn in ihren Beruf eingeweiht; tragisch sei das nicht gewesen, erzählt er. „Mir war nur wichtig, dass sie nicht mit anderen drehen.“ Tatsächlich arbeitet Vika nicht mit anderen Männern, doch mit Frauen war sie schon oft vor der Kamera.

Die Pornobranche sei immer noch mit vielen Vorurteilen behaftet, ärgert sich Vater Christian. „Porno ist Rotlicht, daran hat sich seit Jahrzehnten nicht viel geändert.“ Doch mittlerweile stammten rund 80 Prozent der Pornos im Internet von Paaren oder Darstellern mit festen Drehpartnern, schätzt Christian – nur wenige hätten wechselnde Partner.

46 Frauen haben die L.s bei ihrer Agentur für aufstrebende Erotikdarstellerinnen unter Vertrag. © Max Wochinger

Und überhaupt sei es nicht das Problem ihrer Mitmenschen, wie er und seine Frau Geld verdienten. Was die Nachbarn oder die Leute auf der Straße denken, ist den beiden egal – und Scham kennen sie beim Thema Sex ohnehin nicht.

Pool, Mercedes, Fitnessraum – die Geschäfte laufen

Mit dieser Einstellung stießen sie schon häufig auf Ablehnung: Bevor die Familie nach Kröning zog, gab es Ärger mit ihrem Vermieter. Damals lebten sie in einer Mietwohnung in der oberbayerischen Kleinstadt Waldkraiburg, wo sie ihre Sexclips drehten.

Das gefiel dem Vermieter gar nicht und er schickte ihnen die fristlose Kündigung. Die beiden wehrten sich, die Geschichte landete in der Lokalpresse, irgendwann schaltete sich auch die Stadtverwaltung ein. Dass sie Pornos in ihrer Wohnung drehen und damit Geld verdienen, sei nicht von der Baugenehmigung gedeckt, hieß es damals.

Die beiden stellten bei der Stadt einen Antrag auf Nutzungsänderung, der Bauausschuss stimmte zu und sie durften weiter Videos produzieren. Nach all den Streitigkeiten wollten sie weg – und endlich ein Zuhause finden, wo sie sich akzeptiert fühlen.

In Kröning haben sie es gefunden. Ihr Kameramann und Social Media-Betreuer Uwe ist gleich mit in den Keller des Hauses gezogen. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, sagt Anna. Das große Haus, in dem sie zur Miete wohnen, mit dem Schwimmbad und dem Fitnessraum, wollen sie bald kaufen.

In der Garage steht ein bulliger Mercedes. Die Geschäfte laufen gut – und das Dorf hat sie aufgenommen. „Wir haben hier noch nie Anfeindungen oder Ausgrenzungen erlebt“, sagt Christian. Nach dem Fußballtraining beim Bier fragten die Mitspieler immer öfter nach seiner Arbeit, erzählt er. „Die Leute haben gemerkt, dass wir ganz normale Menschen sind.“

Zwei Pornodarsteller in der bayerischen Provinz

„Ich bin im Dorf voll integriert“, sagt auch Anna. Wenn sie sich für ihre Auftritte vor der Webcam schminkt, mit den aufgeklebten Wimpern und den auffälligen Fingernägeln, und kurz einkaufen geht, wird sie manchmal von Bekannten angesprochen: Ach, hast wieder gearbeitet?

„Die alte Elfriede, das ist eine ältere Frau aus der Nachbarschaft, mit der ich oft spazieren gehe, ist immer so neugierig. Die fragt, wie es vor der Kamera war und sagt im tiefsten Bayerisch, dass ich ja blöd wäre, wenn ich das nicht machen würde.“ Man müsse offen über die Arbeit und die Pornos sprechen, sagt Anna, dann öffneten sich selbst die „Vorzeige-Frauen“ aus dem Dorf. „Die erzählen dann sogar von ihren Dildos.“

Ab und zu habe ich gedacht, dass mich die Leute komisch anschauen. Sohn Ronny L. weiß, was seine Eltern beruflich machen

„Es ist doch einfach nur Sex, das wissen auch meine Kumpels“, erzählt Sohn Ronny. „Wir reden im Freundeskreis nicht viel darüber, manchmal machen sie aber Späße, wann ich mit den Pornos anfange.“ Aber verspottet werde er deswegen nicht.

Nur als Jugendlicher hatte er manchmal Bammel, dass die Filmchen in der Schulklasse herumgeschickt werden könnten. „Ab und zu habe ich gedacht, dass mich die Leute komisch anschauen. Aber wahrscheinlich habe ich mir die Blicke nur eingebildet.“

In dem Dorf in der niederbayerischen Provinz akzeptiert man die L.s ohne Probleme. © Max Wochinger

Mittlerweile macht er sich keine Sorgen mehr – und im Ort scheint sich ohnehin niemand an den Pornos zu stören. Der Dorfwirt weiß sofort, wer gemeint ist, wenn man ihn auf das Erotikpaar anspricht. Dass die beiden unweit seines Gasthauses drehen, ist ihm egal. „Mit denen gibt’s keine Probleme“, sagt er knapp.

Ein älterer Gast im Biergarten kennt die Familie vom Fußballverein. Als Ronny vor ein paar Jahren zum ersten Mal zum Training kam, erzählt er, habe man ihn gefragt, was seine Eltern beruflich machen. Die arbeiten in der Erotikbranche, antwortete der Sohn. „Und damit war das Thema für uns erledigt.“

Viele Einwohner von Kröning hätten sich schon mal ihre Pornos angesehen, da ist sich Christian sicher. „Ich will nicht wissen, wie viele im Internet nach Vika gesucht haben.“ Die erzählt, dass sie einmal im Videochat die Postleitzahl eines Zuschauers gesehen habe – es war die von Kröning.

„Ich habe ihn angesprochen: Hey, wo kommst du denn her, ich wohne auch in Kröning.“ Da habe er den Chat schnell wieder verlassen, sagt die Pornodarstellerin. So offen wie sie sind die Gemeindebürger dann doch nicht.