Die Profiteure des Klimawandels „Kanada, Alaska, Grönland und Skandinavien werden alle gewinnen“

Herr Professor Rossi-Hansberg, welche Weltregionen profitieren am meisten von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Klimawandels und der globalen Erwärmung?

In unserer Forschung beobachten wir, dass Gebiete, in denen es sehr kalt ist, gerade im Winter, tendenziell profitieren werden. Wir stellen fest, dass die Attraktivität eines Standorts als Wohnort in Regionen zunimmt, in denen Wintertemperaturen von durchschnittlich unter etwa minus 5 Grad Celsius herrschen. Die Produktivität wächst hier tendenziell, wenn die Temperaturen steigen. Natürlich gibt es auch den umgekehrten Fall.

Wie sieht der aus?

An warmen Orten verringern höhere Temperaturen die Annehmlichkeiten und die Produktivität. Für die Attraktivität eines Standorts als Wohnort scheinen die von uns geschätzten Auswirkungen symmetrisch zu sein. Bei der Produktivität hingegen sind die nachteiligen Auswirkungen höherer Temperaturen an warmen Orten größer als die positiven Auswirkungen an kalten Orten. Dies sind nur die Daten und Erfahrungen der letzten 20 Jahre an verschiedenen Orten. Es handelt sich auch nur um den direkten Effekt. Es gibt auch eine indirekte Auswirkung.

Wodurch zeichnet sich die aus?

Die Wirtschaftstätigkeit organisiert sich als Reaktion auf diese direkten Auswirkungen um. So wandern Menschen, Investitionen und Innovationen in die Gebiete ab, die davon profitieren. Dieser indirekte Effekt wird im Allgemeinen in den Gebieten größer sein, die besser an das Welthandelsnetz angebunden sind und die bereits heute eine höhere Bevölkerungsdichte aufweisen. Insgesamt sind Alaska, Nordkanada und Sibirien in den dramatischsten Szenarien Nettogewinner.

Der Gesprächspartner Esteban Rossi-Hansberg ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der University of Chicago. © Madisson Heinl Mit dem Klimawandel verschieben sich weltweit auch die Regionen, die Menschen, Tieren und Pflanzen als Lebensräume dienen. Wer wird global am meisten darunter leiden – und wer möglicherweise profitieren? Das ist eine der Fragen, die der US-Wirtschaftswissenschaftler Esteban Rossi-Hansberg mit seinen Untersuchungen beantwortet. Zuletzt hat er zusammen mit seinem kalifornischen Kollegen José-Luis Cruz die Studie „The Economic Geography of Global Warming“ veröffentlicht. Der 50-Jährige hat an renommierten Hochschulen wie Princeton und Stanford gelehrt und ist seit vergangenem Jahr Professor an der Universität von Chicago.

Und in weniger dramatischen Prognosen?

In Szenarien, in denen die Temperaturen nicht so stark ansteigen, zum Beispiel aufgrund von Klimaschutzmaßnahmen, können auch Teile Skandinaviens, die nördlichen USA, die Südspitze Neuseelands, Australien, Argentinien und Chile profitieren.

Wer sind die Verlierer in diesen Szenarien?

Der Rest der Welt, wobei einige der größten Verluste in Mittelamerika, Zentralafrika und Indien zu verzeichnen sind.

In einer Studie prognostizieren Sie Teilen Afrikas und Lateinamerikas Wohlstandsverluste von 20 Prozent, während einige nördlichen Breitengrade zumindest vorübergehend Wohlstandsgewinne spüren dürften.

Arme Regionen werden durch den Klimawandel viel mehr verlieren als reiche, in denen die Menschen bereits mehr konsumieren und lieber leben. Das Ergebnis wird eine größere Ungleichheit sein. In meinen Augen ist dies die wichtigste Auswirkung des Klimawandels. Das Problem ist, dass die Menschen, die ärmer werden, heute bereits die Ärmsten sind. Der Klimawandel wird ihre Wohnorte verschlechtern und die Produktion und das Kapital an andere Orte verlagern. Natürlich werden die Menschen versuchen, wegzuziehen. Diejenigen, die zum Beispiel nach Nordkanada auswandern können, werden davon profitieren.

Afrika und andere Regionen des globalen Südens werden nach Berechnungen von Esteban Rossi-Hansberg in Folge des Klimawandels weiterhin hohe Wohlstandsverluste erleben. © picture alliance/dpa/XinHua/Dong Jianghui

Wie lassen sich diese Veränderungen noch berechnen?

Mit dem Konzept der „sozialen Kosten des Kohlenstoffs“. Damit wird versucht, die Kosten in Dollar für die Emission einer zusätzlichen Tonne CO2 zu messen. Sie sind natürlich mit den Wohlstandskosten verwandt, aber nicht identisch.

Wieso?

Weil es in armen Ländern billiger ist, den Lebensstandard von Einzelpersonen zu erhöhen, da ihr Basiskonsum niedrig ist. 100 Dollar mehr in der reichen Welt erhöhen die Wohlfahrt für den Durchschnittsbürger nur geringfügig, während sie in den ärmsten Ländern der Welt lebensrettend sind. Sobald man dies berücksichtigt, wird der Wert der Wohlstandsverluste in der reichen Welt aussagekräftiger.

Die Orte, die sich zuerst entwickeln werden, sind mittelgroße oder kleine Städte in nördlichen Gebieten, die gut angebunden sind, aber aufgrund der kalten Temperaturen klein geblieben sind. Esteban Rossi-Hansberg

Für welche Wirtschaftszweige ergeben sich die größten Veränderungen?

Die aktuellen Untersuchungen deuten darauf hin, dass dies Landwirtschaft, Bauwesen und Bergbau sind, weil sie besonders temperaturempfindlich sind. Der Grund ist einfach: Es handelt sich um Tätigkeiten, die im Freien ausgeführt werden müssen und nicht in Bereichen, die entweder beheizt oder gekühlt werden können.

Nördliche Regionen, hier ein Bild aus Norwegen, werden nach den Prognosen von Esteban Rossi-Hansberg in den kommenden Jahren vom Klimawandel am meisten profitieren. © imago/CHROMORANGE/imago stock

In Ihrer Studie weisen Sie auch darauf hin, dass „Migration und Innovation sich als wichtige Anpassungsmechanismen erweisen“. Wo sehen Sie die meistversprechenden Innovationen?

Meine Forschung bezieht sich vor allem auf die lokalen Verbesserungen in der Art und Weise, wie Menschen in einem bestimmten Teil der Welt ihre Arbeit verrichten. Das Hauptargument ist, dass ein Blick auf die heutige Produktivitätsverteilung kein guter Indikator für die Fähigkeit ist, in Teilen der Welt zu produzieren, die bisher leer waren, weil sie zu kalt waren.

Wieso?

Wenn Menschen und Unternehmen abwandern, werden sie diese Orte verbessern, neue Produktionstechniken einführen und all diese kleinen Innovationen durchführen, die die Produktionskapazitäten eines Standorts dramatisch verbessern können. Dies geschieht langsam und als Reaktion auf eine Zunahme der Marktgröße. Die wichtigste wirtschaftliche Motivation für diese Innovationen ist, dass sie die Kosten für die Produktion von Waren und Dienstleistungen an einem bestimmten Ort senken. Je billiger es ist, von dort aus zu exportieren, je größer der Markt ist, desto größer ist die Motivation, sie zu entwickeln. Die Orte, die sich zuerst entwickeln werden, sind also mittelgroße oder kleine Städte in nördlichen Gebieten, die gut angebunden sind, aber aufgrund der kalten Temperaturen klein geblieben sind.

Wird das wirtschaftliche Potenzial für diese Regionen und Branchen im globalen Norden bereits ausgeschöpft?

Ich denke, dass es gerade erst anfängt, ausgeschöpft zu werden. Die bisherigen Temperaturveränderungen haben die Bedingungen verändert, aber die größten Veränderungen sind erst kürzlich eingetreten. Der Prozess der Verlagerung von Investitionen und Menschen in diese Gebiete wird Jahrzehnte oder Jahrhunderte dauern. Auch politische und kulturelle Grenzen verlangsamen diesen Prozess. Es gibt bereits Beispiele, aber es wird noch viel mehr kommen. Vor allem, wenn die Temperaturen weiter steigen und nicht bald eine aggressive Klimapolitik betrieben wird.

Welches Land würden Sie als jenes mit dem größten wirtschaftlichen Potenzial im Zusammenhang mit der globalen Erwärmung bezeichnen, und um wie viel könnte sein Bruttoinlandsprodukt aufgrund des Klimawandels steigen?

Kanada, Alaska, Grönland und Skandinavien werden alle gewinnen, besonders die weiter nördlich gelegenen Standorte in diesen Regionen. Die Gewinne in unserer Studie belaufen sich auf 2 bis 6 Prozent des Bruttoinlandsproduktes pro Jahr.

Für die Sahelzone in der Nähe der Sahara werden in den nächsten zwei Jahrzehnten bis zu 50 Prozent mehr Niederschläge prognostiziert, was sie fruchtbarer machen würde: Inwieweit können auch Länder und Industrien im globalen Süden profitieren?

Unsere Studie zeigt, dass der globale Süden deutlich verlieren wird. Wie Sie sagen, könnte es Gebiete geben, die aufgrund bestimmter Wettermuster profitieren, aber unterm Strich stellen wir dort große Verluste fest.

Die entscheidende Frage ist, inwieweit die reichen westlichen Länder im Norden die Migranten aufnehmen, damit sie sich niederlassen und erfolgreich sein können – oder ob sie sich dem Trend widersetzen. Esteban Rossi-Hansberg

Inwieweit rechnen Investoren bereits damit, dass bestimmte Regionen von der globalen Erwärmung profitieren könnten?

Schwer zu sagen. Einige Investoren haben das schon im Blick, aber es scheint sich eher um ein lokales Phänomen zu handeln. Die Entwicklung neuer Polarschifffahrtsrouten im Norden führt zum Beispiel zu einem gewissen Wachstum. Antizipation spielt eine Schlüsselrolle bei der Verlagerung von Investitionen an neue Standorte, aber viele Investoren haben einen kurzen Horizont, der sich nicht über Jahrzehnte oder Jahrhunderte erstreckt. Es wird also Zeit brauchen.

Die „Neue Zürcher Zeitung“ zitierte Sie 2021 mit den Worten, die klimabedingte Migration führe „zu einer Win-Win-Situation: Der dünn besiedelte Norden profitiert, weil ihm die Arbeitskräfte für den Aufschwung fehlen. Außerdem wird der Bevölkerungsdruck in den südlichen Ländern gemildert“. Wo sind solche Win-Win-Entwicklungen zu beobachten?

Bislang sehen wir viel Migration aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa sowie aus Mittelamerika und Indien in die USA und nach Kanada. Natürlich haben diese Wanderungen viele Ursachen, nicht nur den Klimawandel, aber der Klimawandel wird immer wichtiger werden. Im Norden zeichnet sich ein gewisser Mangel an Arbeitskräften ab. Die entscheidende Frage ist, inwieweit die reichen westlichen Länder im Norden die Migranten aufnehmen, damit sie sich niederlassen und erfolgreich sein können – oder ob sie sich dem Trend widersetzen.

In vielen Ländern und Weltregionen setzt man bislang eher auf Zurückdrängung…

Natürlich wäre der Prozess wesentlich einfacher, wenn die Länder die Migranten willkommen hießen und ihnen erlaubten, sich niederzulassen und zu arbeiten. Wenn man Migranten eine Ausbildung ermöglicht, werden sie in ein paar Generationen so reich sein wie die Einheimischen. Allerdings wird ein kultureller Wandel erforderlich sein, denn die Einheimischen können nicht erwarten, dass die Neuankömmlinge die Lebensweise der Einheimischen nicht beeinflussen. Meiner Meinung nach ist die daraus resultierende Vielfalt eine Bereicherung.