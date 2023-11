Schulbus-Unfall in Baden-Württemberg Zehn Menschen verletzt – drei davon schwer

Bei einem Unfall eines Schulbusses bei Bad Waldsee in Baden-Württemberg sind zehn Menschen verletzt worden, davon drei Personen schwer. Der Bus sei nach ersten Erkenntnissen in einen Abwassergraben geraten, über eine Straßeneinmündung geschrammt und gegen eine Erhöhung geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zunächst hatte die Polizei von mindestens 17 Verletzten berichtet.

Insgesamt 30 Menschen sollen sich in dem Bus befunden haben. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei hauptsächlich von Schülerinnen und Schülern aus, die am Mittag auf dem Nachhauseweg waren. Diese seien im Alter zwischen 9 und 21 Jahren gewesen. Auch der 52 Jahre alte Busfahrer sei unter den Verletzten, hieß es.

Mit dem Rettungswagen wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Mutmaßlich könnte jedoch ein Fahrfehler den Unfall verursacht haben, hieß es. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. (dpa)