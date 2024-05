In manchen Wochen ist der Schichtplan hart für die beiden. Wenn Marius als Zugbegleiter spätabends fährt und Daniel Frühdienst hat. In einer dieser Nächte schläft Daniel bei Marius. Nach dem Aufstehen haben die beiden vor der Haustür noch gemeinsam eine geraucht. „Dann ging es weiter, der eine nach links, der andere nach rechts.“

Sie haben unterschiedliche Arbeitgeber, wohnen in unterschiedlichen Städten. Daniel in Lingen, Marius in Hannover. 200 Kilometer trennen sie. Trotzdem sind sie glücklich. Oder gerade deswegen?