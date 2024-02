Ein Schock mit Ansage Drei unbequeme Wahrheiten über Deutschlands „Rechtsruck“

Der Aufstieg der AfD verlief rasant. Im Verlauf von etwas mehr als zehn Jahren wurde sie von einer eurokritischen Kleinpartei zur in manchen Regionen laut Umfragen stärksten politischen Kraft.

Auch im Bund hat die Partei ihr Wählerpotenzial in den vergangenen fünf Jahren nahezu verdoppelt: Laut Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap wollten im Februar 2019 rund elf Prozent der Befragten für die AfD stimmen. Im Januar 2024 waren es 22 Prozent. Fast ein Viertel der Deutschen will also für eine Partei stimmen, die aktiv Austreibungen von Menschengruppen fordert, zum Teil sogar von deutschen Staatsbürgern.

Das ist erschreckend und alarmierend – aber keinesfalls überraschend.

Schaut man genau hin, folgt der aktuelle Zuspruch für die AfD nämlich einer langen Tradition. Die deutsche Geschichte seit 1945 ist gespickt mit Beispielen dafür, wie völkisches und rassistisches Denken bis in die Mitte der Gesellschaft geduldet wurde – und oftmals sogar hofiert.