Entscheidung für eine Vasektomie Warum ich mir meine schönen Samenleiter durchtrennen ließ

Wie alt sind Sie?, fragt mich der Arzt beim Vorgespräch. Er fragt mich nicht, ob ich schon Kinder habe, sondern direkt: Wie alt sind Ihre Kinder? Und was sagt Ihre Partnerin dazu? Ich habe mir vorher zu Hause überlegt, wie ich auf diese Frage antworten möchte, um möglichst wenig erklären zu müssen und keinen besorgten Vortrag darüber zu bekommen, ob ich es mir auch wirklich gut überlegt habe.

Meine Familienplanung ist abgeschlossen. Ich bin sehr glücklich mit meinen beiden Kindern, die zu diesem Zeitpunkt 5 und 11 Jahre alt sind. Ich habe mir genau überlegt, wie ich für sie sorgen und wie ich mit ihnen zusammenleben möchte.

Zum Autor © privat Jochen König ist Autor. Er lebt mit seinen beiden Töchtern in Berlin und schreibt über vielfältige Familien, über Geschlechter, über Liebe und Sex, über Väter und Männlichkeit, und über die Aufteilung von Care-Arbeit.

Meine große Tochter stammt zwar aus einer Paarbeziehung. Als wir noch ein Paar waren, haben ihre Mutter und ich aber entschieden, dass wir nicht zusammen wohnen möchten, dass ich für ein Jahr in Elternzeit gehe und das Kind in der ersten Zeit überwiegend bei mir leben soll. Meine noch nicht ganz so große Tochter habe ich ohne Paarbeziehung auf der Basis einer gemeinsamen Freundschaft bekommen. Sie lebt die Hälfte der Zeit bei mir und die zweite Hälfte der Zeit bei ihrer Mutter und hat mit ihrer ehemaligen Partnerin noch eine weitere Mutter, die sie regelmäßig sieht.

Legen Sie sich nochmal kurz hierhin, Hose runter

Schon vor einigen Jahren habe ich zum ersten Mal an eine Vasektomie gedacht. In den letzten zwei Jahren wurde die Idee für mich konkreter. Ich informierte mich, recherchierte Praxen, verglich Preise und fragte Menschen, die diese OP schon hinter sich haben, nach ihren Erfahrungen.

Als mein Entschluss feststand, brauchte ich noch ein paar Monate, um letztlich den Termin zum Vorgespräch auszumachen. Die Entscheidung fühlt sich gut an – selbstbestimmt und verantwortungsbewusst.

Bei dem Gespräch erklärt mir der Arzt, wo er den Schnitt setzen wird, wie er die Samenleiter trennt und verknotet. Ob ich noch irgendwelche Fragen habe? Dann legen Sie sich nochmal kurz hierhin. Hose runter. Es dürfte keine Probleme geben, sagt er. Die Samenleiter seien leicht zu ertasten. Jetzt noch einen OP-Termin finden. Ich bekomme einige Unterlagen, in denen ich alles nochmal nachlesen könne. Und die Rechnung.

Etwa zwei Monate nach dem Vorgespräch mache ich mich wieder auf den Weg in die Praxis, es sind zu Fuß etwa 20 Minuten. Das große Kind, das allein zu Hause geblieben ist, ruft mich unterwegs an und ich versuche, ihr am Telefon bei den Hausaufgaben zu helfen. Sie weiß, wohin ich gehe. Es gelingt mir ganz gut, mir meine Aufregung ihr gegenüber nicht anmerken zu lassen, damit sie sich keine Sorgen macht.

In der Praxis muss ich noch ein paar Minuten warten. Ich bezahle 560 Euro, dann begleitet mich eine OP-Schwester in den Operationsraum. Ich solle alles bis auf mein T-Shirt ausziehen. Ich lege mich auf den Tisch. Die Schwester verwickelt mich in ein Gespräch. Wo ich wohne, wie Berlin sich in den letzten Jahren verändert habe. Was machen Sie beruflich? Sie erklärt mir, wie das mit dem Lachgas funktioniert. Ich solle schon einmal zur Probe ein paar Atemzüge nehmen. Dann hängt sie ein Tuch über mir auf, so dass ich brustabwärts nichts mehr sehen kann. Sie desinfiziert die Operationsstelle.

Lokale Betäubung in die Hoden

Der Arzt kommt hinein. Geht es Ihnen gut? Ja, ich denke schon. Ich bekomme zwei lokale Betäubungen, eine in den rechten, eine in den linken Hoden. Es piekst jeweils kurz. In zehn Minuten geht es weiter, sagt der Arzt. Dann geht er wieder aus dem Raum.

Weitere Informationen Ausführliche Informationen über die Sterilisation beim Mann finden Sie auf der Webseite der Urologischen Stiftung Gesundheit unter urologische-stiftung-gesundheit.de/ratgeber/sterilisation-des-mannes/

Ich bin jetzt doch etwas nervös. Die OP-Schwester spricht weiter mit mir. Wahrscheinlich, um mich zu beruhigen. Sie fragt, wie alt ich bin. Ich frage, ob ich damit eher zu den jüngeren gehöre, die hier auf dem Tisch liegen. Sie sagt, das ändere sich gerade. Mittlerweile kämen auch viele in meinem Alter, manche auch jünger. Was macht Ihre Frau beruflich? Für diese Frage habe ich keine vorbereitete Antwort. Ich habe schon etwas Lachgas geatmet und weiß für einen kurzen Moment nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Frau, sage ich und erzähle kurz von meiner Familienkonstellation.

So jemanden hatten wir schonmal hier, antwortet sie. So jemanden? Ich überlege, was sie damit meinen könnte. Der Mann sei aber nicht für eine Vasektomie da gewesen. Er habe, wie ich, für ein lesbisches Paar Samen spenden wollen und sich vorher in der Praxis auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen. Ob ich das auch gemacht habe, bevor ich mein Kind mit dem lesbischen Paar bekommen habe? Ja, habe ich.

Der Arzt kommt zurück. Es geht jetzt richtig los. Ich atme Lachgas. Und schaue auf die Uhr. Ich bekomme mit, dass hinter dem Tuch irgendetwas passiert, aber spüre nichts. Währenddessen unterhalten wir uns weiter. Nach sieben Minuten ist die linke Seite fertig. Dann rechts. Nochmal sieben Minuten für die rechte. Sie haben schöne Samenleiter, sagt die OP-Schwester. Ich muss lachen. Das hat mir bisher niemand gesagt, antworte ich.

Zwei Wochen lang kein Sport – und kein Sex

Die Wunden werden verklebt. Dann Kompressen drüber. Es sei alles gut gelaufen, sagt der Arzt. Er gehe nicht davon aus, dass es zu irgendwelchen größeren Schwellungen oder Einblutungen komme. Er verabschiedet sich. Die OP-Schwester erinnert mich daran, dass ich in den nächsten Tagen nicht mit meinen Kindern toben solle. In den nächsten zwei Wochen keinen Sport und erstmal keinen „Verkehr“. Zumindest in den nächsten zehn Tagen. Und auch dann erstmal noch nicht ungeschützt. Ob ich schon einen Termin ausgemacht habe für das Spermiogramm? Ja, habe ich. In acht Wochen. Bis dahin solle ich am besten 20 bis 25 Mal „durchspülen“, sagt sie.

Den Rest des Tages soll ich mich aufs Sofa legen. Am besten mit zwei kalten Bierflaschen zwischen den Beinen, ergänzt die OP-Schwester und lacht. Zum Kühlen. Und um etwas auf die Wunden zu drücken. Dann hilft sie mir in meine Unterwäsche. Ich ziehe meine Jogginghose drüber. Ob ich abgeholt werde? Ja, werde ich. Wie ich nach Hause komme? Mit dem Taxi. Gut, dann kann ich mich noch etwas ins Wartezimmer setzen und dann los. Ich bekomme einen Becher, den ich in acht Wochen dann wieder mitbringen soll. Mit Sperma vom selben Tag. Wie viele Stunden es alt sei, sei nicht so wichtig, die Spermien müssen nicht mehr leben. Es werde untersucht, ob überhaupt noch welche vorhanden seien – tot oder lebendig.

Nach zwei Stunden bin ich wieder zu Hause

Ich werde abgeholt. Mit den Kompressen ist meine Hose etwas ausgebeult. Im Fahrstuhl nach unten. Ich kann nur kleine Schritte machen. Ins Taxi. Etwa zwei Stunden, nachdem ich los bin, bin ich wieder zu Hause. Das große Kind fragt, ob alles gut gelaufen sei. Ja, ist es. Ich lege mir zwei kalte Wasserflaschen zwischen die Beine. Wir lachen über den Anblick. Wir bestellen uns unser Abendessen. Auch nachdem die lokale Betäubung nachlässt, habe ich keine Schmerzen.

Am nächsten Tag fühlt sich das Laufen noch etwas komisch an. Nach drei Tagen kann ich wieder duschen. Nach fünf Tagen mache ich wieder einen längeren Spaziergang. Nach einer Woche hole ich das noch nicht ganz so große Kind wieder mit dem Fahrrad aus der Kita ab. Ich merke: Der Spaziergang und das Radfahren waren nicht die besten Ideen. Danach habe ich jeweils leichte Schmerzen. Nicht schlimm, eher ein unangenehmes Gefühl. Nach etwa zwei Wochen spüre ich keine Einschränkungen mehr. Beim Spermiogramm nach acht Wochen sowie beim nächsten nach weiteren sechs Wochen werden keine Spermien mehr gefunden.

Auch drei Jahre später bin ich von meiner Entscheidung völlig überzeugt. Am Anfang einer neuen Beziehung erzähle ich noch in der Phase des Kennenlernens von meiner Vasektomie. Die Frau kann sich dann überlegen, ob eine Beziehung unter diesen Voraussetzungen eine Option ist.

Vor allem in der Anfangszeit einer Beziehung ersetzt meine Vasektomie nicht anderweitige Verhütung. Aber auch da gibt sie allen Beteiligten schon zusätzliche Sicherheit. Es fühlt sich gut an, mir nicht nur bewusst überlegt zu haben, wie ich Kinder bekommen möchte, sondern mich auch ganz bewusst dafür entschieden zu haben, keine weiteren mehr zu bekommen.