„Er ist ein falscher Prediger“ Wie muslimische Aktivisten auf Instagram gegen Islamismus kämpfen

Als Navid Walis Handy klingelt, ist der Staatsschutz am Apparat. Sie fragen ihn, ob er einen bekannten Prediger aus der Salafistenszene kenne. Dieser habe in einer WhatsApp-Gruppe nach Walis Adresse gefragt. Offenbar werde eine Vergeltungsaktion geplant, denn der 33-jährige Pädagoge Wali stellt für radikal-islamistische Prediger ein Problem dar. So erzählt Wali es am Telefon.