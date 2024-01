Erstarken der AfD Zentralrat der Muslime ruft zur Beteiligung an Demos gegen rechts auf

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat Muslime aufgerufen, an Kundgebungen gegen das Erstarken des Rechtsextremismus teilzunehmen. Die Demokratie zu schützen und zu erhalten sei dringend notwendig, sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek am Freitag in Berlin.

Der Rechtsextremismus stelle eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie dar, zudem sei anti-muslimischer Rassismus eines seiner zentralen Instrumente, erklärte Mazyek weiter. Muslime oder solche, die als Muslime identifiziert würden, seien Hass und Anfeindungen im Alltag ausgesetzt.

Das sei inakzeptabel und erfordere eine entschlossene und vereinte Antwort von allen, die die Werte der Demokratie und des Zusammenlebens in Deutschland schätzten. (epd)