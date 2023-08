Wenn Eltern altern „Ach Papa, kannst du das wirklich nicht mehr?“

Wenn man so will, steht ein Fernseher zwischen Lea Nowak und ihre Mutter. Ein Flachbildschirm mit 43 Zoll auf einem braunen Sideboard im Esszimmer von Nowaks Eltern. Das Gerät ist so ausgerichtet, dass man vom Tisch aus direkt draufschauen kann. Ihre 75-jährige Mutter habe schon immer gern ferngesehen, erzählt Nowak, 39 Jahre alt. „Als ich noch zu Hause gewohnt habe, haben wir oft gemeinsam Serien geschaut, zum Beispiel Emergency Room.“