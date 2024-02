Aus Rohmilch oder pasteurisiert? Hauptsache echtes Käse-Handwerk

Morgens um sieben in Kärnten. Auf dem Bauernhof Ebner herrscht Hochbetrieb, die ganze Familie ist auf den Beinen, um im Stall die Tiere zu versorgen. Die Kinder widmen sich erstmal dem Katzennachwuchs. Gotthard und Petra Ebner, in Gummistiefeln und mit Mistgabeln in der Hand, kümmern sich um Kühe und Ziegen. Seit 2008 bewirtschaften sie die Äcker und Wiesen ihres Familienbetriebs organisch-biologisch, ihre Tiere halten sie artgerecht, möglichst ohne den Zukauf von Futter und Dienstleistungen.