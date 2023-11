Bunter, jünger, diverser Neues Image für den alten Whisky

Ein Mittwochabend in Berlin-Mitte. Das vegane, japanische Restaurant „Oukan“ an der Ackerstraße, sonst ein Ort zurückgenommener Zen-Atmosphäre, hat sich in leuchtendes Orange gehüllt. Es ist die Farbe der schottischen Whisky-Brennerei Glenmorangie, die hier heute zum PR-Dinner geladen hat.