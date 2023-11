Festschmaus-Logistik Woher das Wild für Weihnachten kommt

In einem Flachbau in Dannenwalde, 60 Kilometer nordwestlich von Berlin, hängen tiefrote Delikatessen am Haken. Doppelte Rehrücken und Keulen, noch jeweils mit Knochen dran. Rippenbögen, die später zu Wildfond ausgekocht werden, Nacken und Schulter fürs Gulasch.