Kleine Bude, große Küche Neuer Premium-Imbiss im Volkspark Wilmersdorf

Eine Imbissbude ist eine Imbissbude. Mit Brühwurst im Brötchen, Pommes rot-weiß, vielleicht noch irgend sowas wie Flammkuchen auf die Hand und nen Kaffee zum Mitnehmen. Dutzendware eben.

„Das Büdchen“, brandneu eröffnet im Volkspark Wilmersdorf, ist ganz anders. Dort duftet es nach frischem Backhendl mit selbst gemachtem Kartoffelsalat, da stehen mal Königsberger Klopse mit Kartoffelpüree und Rote Bete auf der Schiefertafel oder hausgebeizter Lachs, Tafelspitz mit süß-sauren Linsen und Kürbisvinaigrette oder Grießknödel mit Butterstreusel und Hausmacher-Blechkuchen. Ach, guck, Bratwurst und Currywurst gibt’s auch, aber nicht irgendeine, sondern Spitzenqualität, geliefert von der Schwarzwälder Metzgerei Glasstetter.

Irgendwie kommt einem das bekannt vor … klingt nach „Weinwirtschaft Lochner“, dem Schöneberger Lieblingslokal, das – Schock für den Kiez um die Eisenacher Straße – vergangenes Jahr geschlossen hat. Und während man im Park an einem der knallbunten Gartentische vor der graffitiübersäten Klinkerfassade der Walmdachhütte sitzt oder auf der Terrasse unter alten Bäumen, kann es sein, dass „Weinwirtschaft“-Chef Andreas Lochner auf seinem Rennrad um die Ecke biegt, den Helm abnimmt und in Richtung Büdchen-Küche fragt: „Was kann ich tun? Sind die Kartoffeln schon aufgesetzt?“

Das Büdchen Am Volkspark 17, 10715 Berlin-Wilmersdorf, Mi bis So 12 bis 21 Uhr. info@volkspark-buedchen.de

Keine falschen Schlüsse jetzt, er kommt bloß als Freund und Helfer. Das „Büdchen“ ist das neue Projekt seines Kochkollegen und langjährigen „Weinwirtschaft“-Geschäftspartners Maximilian Stér, 37. Anfang Mai hat er es in seinem geliebten Heimatkiez eröffnet. Im Park, in dem er schon als Kind gespielt hat. „Ich wollte hier eigentlich nie wirklich weg“, sagt er. So war das auch mit dem Beruf: Oberschule, berufsvorbereitendes Jahr, 2004 Praktikum bei Lochners im Fine-Dining-Restaurant am Lützowplatz, Ausbildungsvertrag – es hat einfach alles gepasst. Bei den Lochners ist er geblieben, als Azubi, Koch, Souschef, Partner in der GmbH. Er hat ein Faible für bodenständige, modern interpretierte deutsche Küche, die allen schmeckt. Die Premium-Variante einer Imbissbude war sein Herzensprojekt: unaufwändiger als ein Restaurant, wenig Personal, vernünftige Preise – aber Essen weit über Imbiss-Niveau. Kein Streetfood-Abklatsch, lieber Heimatküche für den gutbürgerlichen Westen Berlins.

Das Häuschen an der Ecke Prinzregenten-/Durlacher Straße war früher mal Kiosk, dann Eisladen. Abgeschwatzt hat Max Stér es dem Vorpächter Stephan Garkisch, der ein paar Schritte entfernt sein besterntes Restaurant „Bieberbau“ betreibt und sich den Kiosk gesichert hatte. Jetzt profitiert Stér, obwohl manches zu renovieren war, von der komplett vorhandenen Restaurantküche, die er übernehmen konnte. Schon wälzt er Pläne, aus seinem Imbiss ein Event-Büdchen zu machen, ab und zu einen Menü-Abend mit Winzern oder Gastköchen. Die Kontakte hat er ja.

Die Kundschaft jedenfalls hatte sofort Appetit. Am Eröffnungstag 1. Mai waren gleich um die 100 Gäste da – Werbung hatte es nicht gebraucht. Jetzt fehlt nur noch die längst beantragte Schankerlaubnis des Bezirks; manches dauert in Berlin eben etwas länger. Dann kann Stér zum Rehragout mit handgeschabten Spätzle Wein vom Winzerhof Stahl bieten oder zum Lyoner-Wurstsalat mit Spreewaldgurke und schlotziger Vinaigrette ein Meckatzer Bier aus dem Allgäu.

Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr hält er offen. Sein Arbeitstag beginnt morgens um zehn und endet spät abends, wenn im Volkspark schon alles still ist, mit Aufräumen und Putzen. Etwas Personal fehlt noch, sonst artet das alles wieder in Stress aus. Max Stér, tiefenentspannt, zieht an seiner Pausenzigarette, nimmt einen Schluck Espresso und sagt: „Wird schon. Ich bin sehr glücklich hier. Ich hatte schon so viel positives Feedback.“