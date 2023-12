Kulinarischer Kalender Es duftet nach Weihnachten - und Fischsuppe

10. Dezember: Marry Markthalle

Schon wieder Fondue? Oder lieber Raclette? Gans oder Karpfen? Panettone oder Stollen? Champagner oder Glühwein? Alles wichtige Fragen, die dem Fest jedes Jahr vorauseilen. In der „Markthalle Neun“ in Kreuzberg findet man nicht nur Antworten, sondern auch sonst viel feierliches Programm. Etwa bei der muckeligen „Merry Markthalle“ am Sonntag. Da gibt es nicht nur wie gewohnt viel Leckeres, sondern auch Schönes: Schmuck, Keramik, Porzellan, Spielzeug, Taschen... zum Verschenken oder Behalten. Eintritt frei.

Eisenbahnstr. 42/43, Kreuzberg 11-18 Uhr

12. Dezember: Sunday Funday im „Ember ofc“

Normal wird im „Ember ofc“, hoch über den Dächern von Kreuzberg, abends virtuos mit Feuer gekocht. An den Sonntagen vor Weihnachten aber gönnt man sich hier tagsüber einen Mini-Weihnachtsmarkt mit warmen Drinks, wohligen Schmorgerichten, Brettspielen und ein paar Überraschungen. Von 14-19 Uhr.

Wiener Str. 10, Kreuzberg

© Florian Kroll

13. Dezember: Bouillabaisse im „Mastan“

Es geht auch Zimt und Nelken im Dezember, dafür aber mit französischer Finesse. Im charmanten Bistro „Mastan“ in der Gneisenaustraße serviert Yann Mastantuono ein Menü rund um die Bouillabaisse, die so wie er aus Marseille stammt. Ehrensache, dass die Terrine voll von Edelfischen aus dem Mittelmeer ist. Drei Gänge und ein Glas Wein kosten 80 Euro. Ab 18 Uhr.

Gneisenaustr. 67, Kreuzberg

15. Dezember: Gänsemenü im „Brikz“

Vorletzte Gelegenheit, das fabelhafte Gänsemenü im „Brikz“ zu essen. Jeden Freitag vor Weihnachten serviert Arne Anker ein originelles, modernes Gänsemenü. Vorneweg gibt es eine gepökelte und geräucherte Gänsebrust mit Aubergine, dann einen Borschtsch mit Gelben und Roten Beten, Lebercreme und Sherry-Gelee und im Hauptgang Brust und Keule mit Rotkohlschaum und Gnocchi. Eine vegane Alternative ist auch möglich. Fünf Gänge kosten 93 Euro

Grolmanstr. 53/54, Charlottenburg, ab 18.30 Uhr.

© PR/NaNum

16. und 17. Dezember: Ost-West-Pop-up im „NaNum“

Ein ungleiches Paar, das gern zusammen kocht, sind Jinok Kim-Eicken und Jonas Merold. Das letzte Wochenende vor Weihnachten servieren sie im „NaNum“ ein koreanisch-regionales-festliches Menü mit Lebkuchen-Rehtatar, koreanische Neujahrssuppe, Braten und Bratapfel dazu gibts feiertagswürdige Naturweine, die am Samstag Winzer Alexander Gysler persönlich vorstellt. Kostet 130 Euro. Start 19 Uhr.

Lindenstr. 90, Kreuzberg