Mythos italienische Küche „Die Sache ist krankhaft geworden“

Mit seinen Thesen stürzte Alberto Grandi das kulinarische Italien – also das ganze Land – jüngst in eine Identitätskrise. Kann es sein, dass ausgerechnet die Amerikaner den römischen Klassiker Spaghetti Carbonara erfunden haben, dass man wirklich traditionell hergestellten Parmesan in Wisconsin findet und Cappuccino ohne die Deutschen kaum in Italien getrunken würde? Grandi ist Historiker, forscht an der Universität Parma, beschäftigt sich mit den Mythen, die das Essen umgeben, und wie sie die Identität prägen.