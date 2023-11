Mythos Wagyu Edelrind auf Deutschlandtour

Wenn 20 Sterneköche aus ganz Deutschland in die Hauptstadt reisen, sich nebeneinander aufs Podium stellen und – einer nach dem anderen – artig für eine Zutat bedanken, mit der sie nun drei Monate lang werden kochen können, dann darf man das ruhig als ganz große kulinarische Bühne verstehen. Neulich wurde sie im Soho-House in Mitte aufgebaut, um ein fast mythisches Lebensmittel in Szene zu setzen: Wagyu.