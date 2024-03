Restaurantkritik 1811 Raffiniert-moderne deutsche Küche, mediterran inspiriert

Die Räume wirken auch nach vielen Jahren noch seltsam vertraut. „Lutter & Wegner“ war im alten West-Berlin eines jener gehobenen Restaurants, in denen man sich immer mal wiedertraf. Die Charlottenstraße in Mitte allerdings, wo das Prominenten-Weinlokal im Jahr 1811 gegründet wurde, lag zu Mauerzeiten in einem anderen Land.