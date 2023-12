Restaurantkritik Roca Wirklich gut waren nur die Petit fours

Die Nachricht vom Relaunch des Restaurants „Roca“ im Waldorf-Astoria machte Hoffnung. An diesem bevorzugten Ort mit Blick auf Zoo-Palast und Gedächtniskirche fehlt ein Restaurant, in dem man sich auch mal bloß vor dem Kino oder nach dem Shopping eine Kleinigkeit bestellen kann. Außerdem läge es nahe, hier in der Tradition des legendären „Romanischen Cafés“ einen Treffpunkt für Flaneure zu schaffen.