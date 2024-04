Schlaraffenland in Kreuzberg Zwei Schwestern inszenieren Feuerwerke der persischen Küche

So also sieht das Schlaraffenland aus, wie ein Feuerwerk an Farben, üppig, orientalisch. Aus Tortentellern wächst Gras, in großen Gläsern leuchten eingelegte Möhren und Blumenkohl, pralle Erdbeeren und Melonenstücke sind zu großzügigen Stillleben auf ägyptischer Keramik arrangiert, und über dem langen Holztisch, neben der Küche das Herzstück des „Middle Eastern Culture & Food Labs“, schweben goldene Käfige.