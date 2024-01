Seine kleine Farm Ein junger Brite steigt aus und wird zum kochenden Bauern

Spricht Julius Roberts über sein grünes Paradies, wird die Sache schnell lyrisch. „Heute ist ein jämmerlicher Tag“, sagt er im Video-Interview und blickt durchs Fenster hinaus in den grimmigen Regen. „Aber noch vorgestern war alles wunderschön, so ruhig und friedlich. Das Licht schien auf die Felder, wie Diamanten nahmen sie es auf, das gefrorene Gras schimmerte in der Sonne: dieses schneidende Schweigen des Winters, wenn alles so still und zerbrechlich ist wie ein Stück Glas.“