Spitzenkoch vs. Käpt’n Iglo Wer macht die besseren Fischstäbchen?

Dass er mit anspruchsvoller Kundschaft klarkommt, hat Jonas Zörner hinlänglich bewiesen. Das „Golvet“, in dem er über Töpfe und Pfannen wacht, wird aktuell mit einem Stern im „Guide Michelin“ und zwei roten Hauben im „Gault & Millau“ geführt. Vergangenes Jahr war Zörner zudem Berliner Meisterkoch. Kritikerinnen und Kritiker kann er also. Aber er stellt sich auch dem Urteil einer Zielgruppe, die mindestens so mäkelig ist: Kinder.