„Vielleicht braucht, wer sich daneben benimmt, am meisten Liebe“ Ex-Chef des besten Restaurants der Welt im Interview

Will Guidara, Jahrgang 1979, war ab 2006 Restaurantmanager des „Eleven Madison Park“ in New York. Als Miteigentümer führte er es gemeinsam mit Küchenchef Daniel Humm zu drei Michelin-Sternen, 2017 gar an die Spitze der renommierten „50 Best“-Liste. 2019 stieg er aus dem Restaurant aus.